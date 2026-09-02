राम मंदिर ट्रस्ट का पहला CEO कौन? इन नामों में से चुना जाएगा एक, देखें लिस्ट

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए CEO का ऐलान जल्द हो सकता है. सीईओ पद के लिए तीन संभावित नाम सामने आए हैं. सूत्रों की मानें तो रिटायर्ड IPS अफसर राजेश पांडे, पूर्व IAS अधिकारी दिनेश चंद्र और पूर्व IAS अधिकारी योगेश्वर मिश्रा का नाम संभावित सीईओ की लिस्ट में शामिल हैं. इससे पहले चयन समिति ने 16 आवेदकों के नाम शॉर्टलिस्ट किए थे और सभी का इंटरव्यू लिया था. इनमें से अब तीन नाम सिलेक्ट किए गए हैं. ये नाम ट्रस्ट के पास भेजे गए हैं और अब अंतिम फैसले का इंतजार है.

राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के मणिराम दास छावनी स्थित आवास पर बुधवार को होने वाली बैठक में मंदिर के पहले सीईओ के चयन पर फैसला होने की संभावना है. चयन समिति के सदस्य रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और विशेषज्ञ सदस्य सुरेश हावरे अयोध्या पहुंच चुके हैं.

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एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं राजेश पांडेय

राम मंदिर CEO के रेस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और रिटायर्ड IPS अधिकारी राजेश पांडेय भी हैं. राजेश पांडेय साल 2003 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं और मूल रूप से प्रयागराज से आते हैं. 65 वर्षीय राजेश पांडे अपनी सेवा के दौरान एनकाउंटर के लिए जाने जाते थे और उन्हें Provincial Police Service (PPS) से प्रमोट किया गया था. राजेश पांडेय ने लखनऊ , अलीगढ़, मेरठ और सहारनपुर जिलों के SSP के रूप में कार्य किया और उत्तर प्रदेश विशेष कार्य बल (STF) और आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) का हिस्सा रहे.

CEO पद के लिए कुल 5585 आवेदन आए थे

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंगलवार (1 सितंबर) को जानकारी दी थी, "श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के चयन की व्यापक, पारदर्शी और तकनीक-आधारित प्रक्रिया पूरी हो गई है. 5585 आवेदनों की समीक्षा के बाद 16 उम्मीदवारों के साथ विस्तृत चर्चा की गई. इसके बाद चयन समिति ने ट्रस्ट को तीन अत्यधिक योग्य उम्मीदवारों की अंतिम सूची सौंप दी. अंतिम निर्णय और आधिकारिक घोषणा ट्रस्ट द्वारा की जाएगी."

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