सपा सांसद ने दुर्गा पूजा और कांवड़ यात्रा को बताया ढोंग, BJP बोली- 'ये पहली बार नहीं...'

समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी सिंह ने हिंदू धार्मिक आयोजनों को लेकर विवादित बयान दिया है. जिससे प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है. सपा सांसद ने दुर्गा पूजा और कांवड़ यात्रा को बंद करने की माँग करते हुए इसे ढोंग बताया. इस बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.

सपा सांसद एसपी सिंह ने दुर्गा पूजा और कांवड़ यात्रा को ढोंग बताया और कहा कि दुर्गा पूजा व कांवड़ को बंद कर देना चाहिए. उनके इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रियांक पांडे ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि "1990 में कारसेवकों पर हुई गोलीबारी से लेकर 2026 की बयानबाजी तक, समाजवादी पार्टी के सामने हिंदू की आस्था और राजनीति के रिश्ते के सवाल बार-बार क्यों खड़े होते हैं?"

कारसेवकों पर चलवाईं गोलियां

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कभी मुलायम सिंह सरकार में कारसेवकों पर चली गोलियां, वर्षों बाद उनके पार्टी के नेता उसी फैसले को उचित ठहरा रहे हैं? अब धार्मिक कथाओं और सनातन धर्म के आयोजनों को लेकर बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं? एक तरफ अखिलेश यादव, राम लला के दर्शन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सपा नेताओं की ऊलजलूल बयानबाजी सामने आ रही है.

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सपा पर हिन्दू धर्म के अपमान का आरोप

बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी सपा सांसद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने अभ्यास बना लिया है कि जान बूझकर हिन्दू देवी देवताओं पर टिप्पणी करिए. धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी करिए, साधु संतों को अपमानित करिए. हमारे व्रत त्यहारों को लेकर के जानबूझ के अफवाहें फैलाइए, भ्रम फैलाइए, अपमान करिए.

ये कोई पहली बार नहीं हुआ है. सिलसिलेवार तरीके से बारंबार समाजवादी पार्टी के नेताओं को टास्क दिया गया है कि कैसे हिंदुओं को, सनातन को अपमानित करिए और मजहबी गोलबंदी करिए. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक तरफ मंदिर जाने का ढोंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता रोज सनातन को अपमानित कर रहे हैं. सपा को इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा.