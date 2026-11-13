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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अमर सिंह की बात सच निकली थी', राहुल गांधी के फोन टैपिंग के दावे पर बोले अखिलेश यादव

'अमर सिंह की बात सच निकली थी', राहुल गांधी के फोन टैपिंग के दावे पर बोले अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि हम वोट बचाने में कामयाब हुए, परिणाम ये हुआ कि सीएम ने नई बात कह दी. शायद किसी षडयंत्र के तहत कही कि समाज में डर फैल जाए.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 13 Nov 2026 02:36 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के फोन टैपिंग के दावे पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आज के समय में कुछ भी संभव है. टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है कि कुछ भी हो सकता है.

अखिलेश यादव ने इस दौरान अमर सिंह का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने भी फोन टैपिंग की बात कही थी, जो बाद में सच निकली थी. सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा आज के समय में कुछ भी संभव है. आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, कुछ भी हो सकता है. अमर सिंह जी ने भी फोन टैपिंग की बात कही थी, वो सच निकला था. 

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लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि एक करोड़ 27 लाख हिंदू वोट कट गए हैं. चुनाव आयोग ने उन्हें यह जानकारी किस आधार पर दी? अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी वोटर लिस्ट में हेराफेरी की तैयारी कर रही है.

हम वोट बचाने में कामयाब हुए- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि हम वोट बचाने में कामयाब हुए, परिणाम ये हुआ कि सीएम ने नई बात कह दी. शायद किसी षडयंत्र के तहत कही कि समाज में डर फैल जाए. चुनाव आयोग ने किस तरीके से उन्हें ये जानकारी दी होगी? उन्हें कैसे पता कि इतने वोट कट गए, चुनाव आयोग ने उन्हें लगता है धमकाया है. अब वे 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोट की बात नहीं करेंगे.

वहीं अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब कुछ नहीं सूझा तो कहा जाओ भैंस चराओ. जब से बीजेपी की सरकार आई भेदभाव हो रहा है. उत्तराखंड में भी भेदभाव हो रहा है, संविधान के तहत अधिकार नहीं मिला.

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 13 Nov 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Akhilesh Yadav UP News
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