पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा के आवास के सामने धंसी सड़क, हुआ खतरनाक गढ्ढा

राजधानी लखनऊ में आज एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के आवास के सामने अचानक सड़क धंस गई और एक बड़ा खतरनाक गड्ढा हो गया. ये गड्ढा आईटी चौराहे से पहले मुख्य मार्ग पर हुआ, जहां बीच सड़क पर करीब 10 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया. इस गड्ढे में एक बाइक सवार गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास के लोगों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. गड्ढे के आसपास बैरकेटिंग कर दी गई है. मार्ग पर आवाजाही को रोका गया है.