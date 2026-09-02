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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा के आवास के सामने धंसी सड़क, हुआ खतरनाक गढ्ढा

पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा के आवास के सामने धंसी सड़क, हुआ खतरनाक गढ्ढा

लखनऊ में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के आवास के सामने अचानक सड़क धँस गई और क़रीब दस फ़ीट गहरा गड्ढा हो गया, इस गड्डे में एक बाइक सवार गिर गया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 02 Sep 2026 10:17 AM (IST)
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राजधानी लखनऊ में आज एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के आवास के सामने अचानक सड़क धंस गई और एक बड़ा खतरनाक गड्ढा हो गया. ये गड्ढा आईटी चौराहे से पहले मुख्य मार्ग पर हुआ, जहां बीच सड़क पर करीब 10 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया. इस गड्ढे में एक बाइक सवार गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास के लोगों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. गड्ढे के आसपास बैरकेटिंग कर दी गई है. मार्ग पर आवाजाही को रोका गया है. 

 

Published at : 02 Sep 2026 10:17 AM (IST)
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