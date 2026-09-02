एक्सप्लोरर
पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा के आवास के सामने धंसी सड़क, हुआ खतरनाक गढ्ढा
लखनऊ में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के आवास के सामने अचानक सड़क धँस गई और क़रीब दस फ़ीट गहरा गड्ढा हो गया, इस गड्डे में एक बाइक सवार गिर गया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया.
राजधानी लखनऊ में आज एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के आवास के सामने अचानक सड़क धंस गई और एक बड़ा खतरनाक गड्ढा हो गया. ये गड्ढा आईटी चौराहे से पहले मुख्य मार्ग पर हुआ, जहां बीच सड़क पर करीब 10 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया. इस गड्ढे में एक बाइक सवार गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास के लोगों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. गड्ढे के आसपास बैरकेटिंग कर दी गई है. मार्ग पर आवाजाही को रोका गया है.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा के आवास के सामने धंसी सड़क, हुआ खतरनाक गढ्ढा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, उफान पर नदियां, मंडराया बाढ़ का खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चित्रकूट बाढ़: नदी किनारे बने मंदिर नहीं छोड़ रहे संत, DM ने हाथ जोड़कर की अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव में उम्मीदवारी की होड़, दमखम दिखाने के लिए भोजपुरी गानों की एंट्री
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
वाराणसी में गंगा के बाद वरुणा नदी का रौद्र रूप, तटवर्ती इलाकों में बाढ़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
5 Photos
रक्षाबंधन पर भगवान काशी विश्वनाथ को अर्पित हुई खास राखी, देखें तस्वीरें
Advertisement