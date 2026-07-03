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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइस्तीफा देकर भी राम मंदिर में आखिरी सांस तक ट्रस्टी बने रहेंगे चंपत राय और अनिल मिश्रा! जानें वजह

इस्तीफा देकर भी राम मंदिर में आखिरी सांस तक ट्रस्टी बने रहेंगे चंपत राय और अनिल मिश्रा! जानें वजह

Ram Mandir Donation Scam Case: प्रशासन अब लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी में है. मुख्य आरोपी लवकुश मिश्रा की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की सक्रिय रूप से तैयारी चल रही है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 03 Jul 2026 12:15 PM (IST)
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राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि बैंक द्वारा नियुक्त सुरक्षा एजेंसी और चंदा संग्रह के बीच का संबंध एक नया और जरूरी पहलू है. भले ही चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे 6 जुलाई को स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन ट्रस्ट नियमों के मुताबिक दोनों हमेशा ट्रस्टी बने रहेंगे. उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता. यह एक बहुत ही जरूरी कानूनी बिंदु है. पुलिस के मुताबिक इस मामले में मंदिर के दान-गणना प्रक्रिया से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच चल रही है.

इधर अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने राम मंदिर दान चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी को उनके नाम पर बने घर के कथित अनधिकृत निर्माण पर नोटिस भेजा है, जबकि पुलिस ने कथित गबन मामले में अपनी जांच तेज कर दी है. प्रशासन अब लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी में है. पुलिस और प्रशासन मुख्य आरोपी लवकुश मिश्रा की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की सक्रिय रूप से तैयारी कर रहे हैं.

लवकुश मिश्रा की पत्नी सुषमा मिश्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा नोटिस जारी किया गया है. आरोपी की पत्नी भी अब पुलिस जांच के दायरे में है. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में से 6 वाराणसी स्थित एजेंसी (सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज, एसएसएस) के कर्मचारी थे. इस एजेंसी को अयोध्या स्थित एसबीआई की नया घाट शाखा ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए नियुक्त किया था. 

अयोध्या प्राधिकरण ने दी यह जानकारी

एडीए सूत्रों के मुताबिक सोहावल तहसील के बनवीरपुर गांव में इस मकान का निर्माण चल रहा है. उन्होंने कहा कि मकान वाली जमीन लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदी गई थी और विकास प्राधिकरण से जरूरी मंजरी लिए बिना निर्माण किया गया है. पुलिस सूत्रों ने कहा कि जांचकर्ताओं ने बुधवार को लवकुश मिश्रा के आवास की भी तलाशी ली और उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की. 

इस बीच, पुलिस सूत्रों ने संकेत दिया कि जांचकर्ता आरोपी अविनाश शुक्ला के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कड़ी कर सकते हैं, जिसके पास से अब तक सबसे अधिक नकद बरामदगी हुई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान अविनाश शुक्ला से 20.39 लाख रुपये, करुणेश पांडे से 18.07 लाख रुपये, अनुकल्प मिश्रा से 16.82 लाख रुपये, लवकुश मिश्रा से 14.25 लाख रुपये, रमाशंकर मिश्रा से 7.32 लाख रुपये और रमाशंकर यादव उर्फ टीनू से एक लाख रुपये बरामद किए गए हैं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police RAM MANDIR Ayodhya NEWS
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