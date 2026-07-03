'फुनगी को फांसी, शाख को माफी....', चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव के समर्थन में अखिलेश यादव?

राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के आरोप में टिन्नू यादव पुलिस गिरफ्त में हैं. इस बीच उसके भाई ने टिन्नू को फंसाने का आरोप लगाया है. ऐसे में सपा चीफ अखिलेश यादव अब टिन्नू यादव के समर्थन में दिख रहे हैं.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा, "फुनगी को फांसी, शाख को माफी. बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरोपी टिन्नू यादव के भाई दिनेश यादव ने कहा कि बड़े लोग खुद को बचाने के लिए छोटे लोगों को फंसा रहे हैं."

सपा मुखिया अखिलेश ने टिन्नू को निर्दोष बताते हुए कहा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने फंसाया है. उन्होंने आगे कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. टिन्नू राम मंदिर में सेवा दे रहे थे, उन्होंने कोई चोरी नहीं की है. राम मंदिर में चढ़ावे और दान की कथित हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार आठों आरोपियों के घरों पर रविवार को पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया.

पुलिस ने टिन्नू यादव के घर से जब्त किए आभूषण

इस दौरान आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के घर से आभूषण और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए. आठों आरोपियों को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. पुलिस सूत्रों के अनुसार, मंदिर प्रबंधन से जुड़े आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के घर से कुछ नकदी और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं.

प्रारंभिक जांच में प्रत्येक आरोपी की अलग-अलग स्तर पर भूमिका सामने आई है. खास तौर पर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की भूमिका जांच एजेंसियों के विशेष रडार पर है. छापेमारी के दौरान टिन्नू यादव की पड़ोसी तारा देवी ने कहा, "यहां पुलिस की कार्रवाई हुई है. टिन्नू यादव अच्छे व्यक्ति थे. उनके ऊपर बिल्कुल गलत आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्हें फंसाया जा रहा है."

मामले में लगातार जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है. वैसे ही नए खुलासे हो रहे हैं. विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है.

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