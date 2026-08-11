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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव 2027 से पहले मायावती ने कर दिया सर्वणों को नाराज? बयान से मिले संकेत

यूपी चुनाव 2027 से पहले मायावती ने कर दिया सर्वणों को नाराज? बयान से मिले संकेत

यूपी चुनाव 2027 से पहले मायावती की एक मांग से सवर्ण नाराज हो सकते हैं. बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर हमला करते हुए मायावती ने जो मांग की है, उससे बसपा की भी मुश्किल बढ़ सकती है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 11 Aug 2026 01:15 PM (IST)
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बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के एक बयान से उत्तर प्रदेश में सवर्ण मतदाता नाराज हो सकता है. यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने 11 अगस्त, मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठा दी है. इस मांग से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें तो बढ़ ही सकती हैं, उससे ज्यादा बसपा के लिए टेंशन बढ़ने के आसार हैं.

मायावती ने कहा कि सरकार ने पब्लिक सेक्टर को कमजोर किया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया. इससे देश के पूंजीपति और मजबूत होते जा रहे हैं. सर्व समाज से गरीब और बेरोजगार लोग और पिछड़ते जा रहे हैं. अब दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण न के बराबर रह गया है. इसके बाद भी आरएसएस के लोग इसे निष्प्रभावी बनाने में लगा है.

बसपा चीफ ने मांग की है कि सरकारी नौकरियों में मिल रहे आरक्षण की तरह निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए.बीजेपी, कांग्रेस पार्टी की तरह हमने जातीवादी, पूंजीवादी मानसिकता से सरकार नहीं चलाई. हमने सर्वजनहिताय के सिद्धांत से सरकार चलाई है.

इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को हाईजैक कर लिया. 

सपा पर बसपा चीफ ने उठाए थे सवाल

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निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग से सवर्ण नाराज हो सकते हैं जिन्हें बसपा अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है. बीते दिनों जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नेएक जनसभा की थी, तब मायावती ने उन पर सवाल उठाए थे. 

मायावती ने उस वक्त कहा था कि सवर्ण समाज का हित, बसपा में ही निहित है. उन्होंने दावा किया था कि सपा सिर्फ नारों और बयानों में ही सवर्णों का हित देखती है, हकीकत की जमीन पर उनका कोई आधार नहीं है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 11 Aug 2026 01:03 PM (IST)
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