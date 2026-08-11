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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी की राज्यपाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाए सवाल, कहा- पांच साल बीत गए फिर भी...

यूपी की राज्यपाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाए सवाल, कहा- पांच साल बीत गए फिर भी...

Lucknow News In Hindi: स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी में राज्यपाल कार्यकाल और KGMU कुलपति की पुनर्नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने नियुक्तियों में नियम और आरक्षण पालन की जांच की मांग की है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 11 Aug 2026 01:14 PM (IST)
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अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रदेश में संवैधानिक पदों और प्रमुख संस्थानों में नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने राज्यपाल के कार्यकाल और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) की कुलपति की पुनर्नियुक्ति को लेकर सरकार से जवाब मांगा है.

स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य तौर पर पांच वर्ष का होता है, लेकिन पांच वर्ष पूरे होने के बाद भी सात वर्ष तक पद पर बने रहना गंभीर संवैधानिक सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि यदि कार्यकाल बढ़ाने या पुनर्नियुक्ति से जुड़ा कोई स्पष्ट आदेश नहीं है तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

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राज्यपाल के कार्यकाल पर उठाए सवाल

स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पोस्ट में कहा कि संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों और कार्यकाल को लेकर पारदर्शिता जरूरी है. उन्होंने सवाल किया कि यदि किसी पद पर निर्धारित अवधि से अधिक समय तक कोई व्यक्ति बना रहता है तो उसके पीछे संवैधानिक प्रक्रिया और नियमों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए नियमों का पालन होना जरूरी है.

KGMU कुलपति की पुनर्नियुक्ति पर भी निशाना

पूर्व मंत्री ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की कुलपति की पुनर्नियुक्ति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि कुलपति पर भ्रष्टाचार और आरक्षण नियमों की अनदेखी जैसे आरोप लग चुके हैं, इसके बावजूद दोबारा नियुक्ति किया जाना सवालों के घेरे में है. हालांकि, उन्होंने अपने आरोपों को लेकर कोई तथ्य साझा नहीं किए हैं. उन्होंने मांग की कि नियुक्तियों की प्रक्रिया और नियमों की जांच होनी चाहिए.

SC/ST/OBC प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया.

स्वामी प्रसाद मौर्य ने नियुक्तियों को सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए कहा कि जब नियुक्तियों में नियम और संविधान का पालन नहीं होगा तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को बराबरी का प्रतिनिधित्व और न्याय कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थानों में पारदर्शी प्रक्रिया और आरक्षण व्यवस्था का प्रभावी पालन जरूरी है.

सरकार से जवाब की मांग

स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नियुक्तियों और संवैधानिक प्रक्रियाओं को लेकर बहस तेज हो सकती है. उन्होंने सरकार से इन मामलों में स्थिति स्पष्ट करने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. वहीं, इन आरोपों पर सरकार या संबंधित संस्थानों की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 11 Aug 2026 01:13 PM (IST)
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UP NEWS LUCKNOW NEWS
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