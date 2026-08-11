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महाराष्ट्र से वाराणसी आए बीमार पिता की मौत, सदमें में आकर मां-बेटे ने भी खुदकुशी

Varanasi News In Hindi: महाराष्ट्र से पिता का इलाज कराने वाराणसी पहुंचे, पिता की मौत के बाद मां और बेटे ने सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली. पुलिस को मौके से सल्फास के पैकेट मिला है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 11 Aug 2026 01:14 PM (IST)
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वाराणसी के लक्सा थाना अंतर्गत एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ आई है. महाराष्ट्र से काशी पहुंचे एक परिवार ने आत्मघाती कदम उठाते हुए अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया. इस खौफनाक कदम उठाने के पीछे जो वजह बताई जा रही है वह भी हैरान करने वाली है. दरअसल बीमार पिता के मौत की वजह से मां और बेटे दोनों इतने सदमे में आ गए कि उन्होंने खुद के जीवन को भी खत्म करने जैसा खौफनाक कदम उठा लिया. 

मिली जानकारी के अनुसार, वाराणसी के लक्सा थाना अंतर्गत एक होमस्टे में मां बेटे का शव बरामद हुआ. उनके मुंह से झाग निकल रहा था. मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी हासिल की तो महाराष्ट्र के रायगढ़ की रहने वाली 51 वर्षीय जया मुखर्जी और 27 वर्षीय बेटे ईशान मुखर्जी ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली थी. बताया गया कि परिवार काशी में दर्शन पूजन के लिए आया था लेकिन इसके पीछे जो वजह सामने आ रही है, वह बेहद चौंकाने वाली है.

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पिता की मौत के बाद मां-बेटे ने खाया सल्फास

दरअसल,  बताया गया कि 27 वर्षीय बेटे ईशान मुखर्जी के पिता विशाल मुखर्जी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और वाराणसी में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई. पिता की मौत के बाद ईशान मुखर्जी और उनकी 51 वर्षीय मां जया यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं, जिसके बाद पत्नी और बेटे ने आत्मघाती कदम उठाते हुए अपने जीवन को ही समाप्त कर लिया. 

मौके से बरामद हुआ सल्फास का खाली पैकेट

वाराणसी के लक्सा थाना अंतर्गत एक होमस्टे में मां-बेटे के खुदकुशी किए जाने के मामले की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना के बाद निकटतम थाने की फोर्स के साथ एडीसीपी और एसीपी मौके पर पहुंचे. उन्हें घटनास्थल पर सल्फास की खाली पैकेट मिले. पुलिस द्वारा दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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Published at : 11 Aug 2026 01:14 PM (IST)
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