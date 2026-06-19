राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज, SIT ने चंपत राय और अनिल मिश्रा से पूछे ये सवाल

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे के कथित चोरी को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है. जहां, एसआईटी ने मंदिर से संलिप्त ट्रस्ट पदाधिकारियों से दान राशि को लेकर कई सवाल पूछे हैं. बताया जा रहा है कि दान राशि की गड़बड़ी का यह मामला 7 जून को सामने आया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर तीन सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया था. जिसमें कल (18 जून) टीम राम मंदिर पहुंची और लगातार जांच जारी रखी.

वहीं इस मामले में एसआईटी ने मामले पर श्री राम जन्मभूमि के महासचिव चंपत राय और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा से दान राशि की गिनती और इस प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर कई सवाल पूछे गए हैं .

SIT द्वारा चंपत राय से पूछे गए पांच सवाल-

कौन-कौन कर्मचारी दान गिनते थे? चढ़ावे की गणना करने वाले कर्मचारी किसने नियुक्त किए थे? दानपात्रों से पैसे निकालने, गिनने और जमा करने की पूरी प्रक्रिया क्या थी? CCTV फुटेज, रिकॉर्ड और सुरक्षा कैसी थी ? कर्मचारियों को बाहर जाते समय सर्च किया जाता था या नहीं?

सपा सांसद राजीव राय बोले- ओपी राजभर 'बकबकाइटिस' के शिकार, बैंगलोर में सबसे अच्छा मेंटल अस्पताल

SIT द्वारा अनिल मिश्रा से पूछे गए आठ सवाल-

क्या नकदी की गिनती के वक्त मौजूद रहते हैं ? क्या पैसे उनकी मौजूदगी में ले जाए जाते हैं ? नकदी चोरी की घटना की खबर कभी मिली ? गिनती में शामिल कर्मचारियों की जांच होती है ? गिनती के बाद क्या कर्मचारियों की तलाशी होती है ? क्या काउंटिंग सेंटर के सभी कैमरे काम करते हैं ? काउटिंग सेंटर के कैमरे क्या बंद भी किए जाते हैं ? कैश के हिसाब किताब में और किसकी भूमिका होती है ?

डिप्टी सीएम और मंत्री राजभर ने सपा पर किया वार

राम मंदिर निर्माण में चंदे के कथित घोटाले को लेकर समाजवादी पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री राजभर ने कहा कि जांच में सरकार ने SIT का गठन किया है. रिपोर्ट में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी. अगर SIT की जांच से पहले सपा के पास कोई कानून हो तो वो बताए? मंत्री ने आगे कहा कि जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों की भूमिका भी चर्चा में है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर हर विवाद में सपा से जुड़े नाम क्यों सामने आते हैं?

अजय राय की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने कि की मांग

श्री राम मंदिर में भक्तों के चढ़ाए चढ़ावे की डकैती एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त ट्रस्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई हेतु कथावाचक, कौशल किशोर ठाकुर ने जांच समिति के गठन से लेकर रघुवंशी सूर्यवंशी समाज के प्रतिनिधित्व तक पांच मांगो का पत्र मुख्यमंत्री योगी को लिखा है. पत्र में कथावाचक द्वारा मांग की गई है कि ट्रस्ट की गतिविधियों में पारदर्शिता लाने हेतु रघुवंशी सूर्यवंशी समाज को सम्मिलित किया जाए. वहीं यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मामले पर कहा कि 'हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से तुरंत जांच कराई जाए, ताकि सच सामने आ सके'.

'एक SIT रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल...', CM योगी के दौरे से पहले बोले अखिलेश यादव