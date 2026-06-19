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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा सांसद राजीव राय बोले- ओपी राजभर 'बकबकाइटिस' के शिकार, बैंगलोर में सबसे अच्छा मेंटल अस्पताल

सपा सांसद राजीव राय बोले- ओपी राजभर 'बकबकाइटिस' के शिकार, बैंगलोर में सबसे अच्छा मेंटल अस्पताल

UP News: समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा आपको याद होगा कि मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा कि इन तीनों बाप बेटों को बकबकाइटिस (Bakbakitis) वे हर समय बकवास करते रहते हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 19 Jun 2026 10:51 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभसपा) के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के दावे को लेकर हलचल मची हुई है. कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में टूट का दावा किया है. अब उनके इसे दावे पर सपा सांसद राजीव राय की प्रतिक्रिया सामने आई है.

सपा सांसद राजीव राय से जब पूछा गया कि सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सपा में टूट निश्चित है और इसका नेतृ्त्व बागी बलिया का कोई लाल करेगा. इस सवाल पर सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि महेंद्र पांडेय को गाली देने वालों को ब्राह्मणों की चिंता हो गई? मानसिक विक्षिप्त हैं...बलिया के लाल राजीव राय हैं और सनातन पांडेय हैं और दोनों उनको लाल कर देंगे. वह मानसिक विक्षिप्तता की अवस्था में हैं, सनातन पांडेय से भी बात हुई है उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई चंदा एकत्रित करते हैं. बैंगलोर में एशिया का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है...तीनों बाप बेटों को वहां भर्ती करा दिया जाए.

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सपा सांसद ने कहा आपको याद होगा कि मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा कि इन तीनों बाप बेटों को बकबकाइटिस (Bakbakitis) वे हर समय बकवास करते रहते हैं. सपा सांसद ने कहा कि मुझे पता चला है कि ये दिल्ली गए थे विधानसभा चुनाव में 30-40 टिकट के लिए तो इन्हें वहां से भगा दिया गया है. ये लोग राम मंदिर दान चोरी के मामले से ध्यान भटकाना चाहते हैं.

क्या बोले थे ओम प्रकाश राजभर?

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर कई दिनों से सपा में टूट का दावा कर रहे हैं. हालांकि गुरुवार (18 जून) को उन्होंने एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने सोशल मीडिया पर हलचल तेज कर दी. सुभासपा चीफ ओपी राजभर ने एक्स पर लिखा-"कल से सब पूछ रहे हो कि सपा में क्या टूट होने वाली है? तो सुनो! सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की 'बागी भूमि' का एक लाल करेगा...और करे भी क्यों न? कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे 'बागी बलिया' का लाल बहुत आहत है. योजना पहले से थी लेकिन कल कि घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया है, टूट होकर रहेगी. मेरी एक प्रतिक्रिया पर जिस तरह से पूरा सैफई खानदान मुझे गाली देने और सफाई देने में जुट गया, उससे ज्यादा बेहतर है कि अखिलेश बाबू ट्विटर, ऐसी और पीसी वाली नेतागिरी छोड़कर अब सांसद बचाओ अभियान शुरू कर दें, और दुखी एवं निराश सांसदों के घर जाकर उनसे माफी मांगे."

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Published at : 19 Jun 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Rajeev Rai UP NEWS OM Prakash Rajbhar SAMAJWADI PARTY
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