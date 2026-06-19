'एक SIT रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल...', CM योगी के दौरे से पहले बोले अखिलेश यादव

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार (19 जून) को अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं. जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया है. सपा मुखिया ने बिना नाम लिए सीएम योगी के बार-बार अयोध्या जाने पर सवाल खड़े किए और कहा कि एक एसआईटी इसकी जांच के लिए भी बनानी चाहिए.

सीएम योगी के दौरे से पहले बोले अखिलेश यादव

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी के अयोध्या दौरे पर जाने से पहले निशाना साधा है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर इस दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने लिखा- 'एक SIT किसी की रिकॉर्ड तोड़ ‘अयोध्या’ यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बनानी चाहिए.'

आज रामलला के दर्शन करेंगे सीएम योगी

दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ आज 19 जून को अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं. इस दौरान सीएम योगी अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे. सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम के दौरान राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को उनसे दूरी बनाए रखने को कहा गया है.

अखिलेश यादव बोले- अयोध्या महापापियों के लिए कुरुक्षेत्र साबित होगी...BJP का यहीं अंत होगा

दावा है कि अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने चंपत राय को सीएम योगी के कार्यक्रम के दौरान उनसे दूर रहने के निर्देश दिए हैं. ये सब एसआईटी जांच के बीच निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कहा गया हैं ताकि जांच को लेकर कोई ग़लत संदेश बाहर नहीं जा सके.

सीएम योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में अयोध्या पहुँच जाएंगे. जिसके बाद वो यहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, सीएम योगी वीरांगना झलकारी बाई कोरी की प्रतिमा अनावरण करेंगे और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे. इसके अलावा अयोध्या धाम में स्थित वैक्स म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे.

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