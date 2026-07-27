गोंडा में 7 साल के बच्चे ने सोते समय पिता पर किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर, वजह कर देगी हैरान

उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक बेहद ही चौकाने वाली वारदात सामने आई है, यहां एक व्यक्ति पर उसके 7 साल के बेटे ने हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है. फिलहाल, पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना गोंडा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र से सामने आई है. बताया गया कि देहात कोतवाली अंतर्गत बेसिया चैन गांव में महज 7 साल के एक बच्चे ने अपने पिता पर गड़ासे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में 45 वर्षीय बिशन लाल चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके सिर और चेहरे पर 7 से 8 गहरे वार किए गए हैं. गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

योगी सरकार का गोवंश संरक्षण अभियान तेज, 39721 हेक्टेयर गोचर भूमि अतिक्रमण मुक्त, हरदोई नंबर-1

जम्मू जाने की जिद कर रहा था बच्चा

वहीं, इस मामले की सूचना पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, बच्चा जम्मू जाने की जिद कर रहा था. पिता ने उसे जाने से मना कर दिया, जिससे वह नाराज हो गया. आरोप है कि पिता के सो जाने के बाद बच्चे ने घर में रखा गड़ासा उठाया और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

पुलिस बच्चे से कर रही पूछताछ

बेटे के हमले में घायल बिशन लाल चौहान दिव्यांग बताए जा रहे हैं. फिलहाल उनकी हालत पर डॉक्टरों की निगरानी बनी हुई है. वहीं, पुलिस बच्चे से भी पूछताछ कर रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि घटना के पीछे कोई अन्य कारण तो नहीं है.

पुलिस कर रही कार्रवाई

इस मामले में CO सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि डायल-112 के माध्यम से घटना की सूचना मिली थी. पुलिस ने तत्काल घायल को अस्पताल पहुंचाया. उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की गहन जांच कराई जा रही है. घायल का मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

गोंडा में पूर्व BSP नेता के घर पर चला बुलडोजर, तालाब की जमीन से हटाया अवैध कब्जा