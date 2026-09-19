यूपी में मौसम ने बदली करवट, बारिश के साथ बढ़ी उमस, जानें अगले दिनों का हाल

उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम करवट बदल रहा है. कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. वहीं कई इलाकों में लोग उमस भरी गर्मी और बढ़ते तापमान से परेशान हैं. इसके साथ ही मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. वहीं ज्यादातर इलाकों में बारिश को लेकर किसी भी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

यूपी में आने वाले दिनों में फिलहाल आंधी-तूफान का अलर्ट नहीं है. वहीं पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने 17 सितंबर से 19 के बीच पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश की उम्मीद जताई है. इसके बाद मौसम पूरी साफ और सूखा बना रहेगा.

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यूपी में कैसा रहेगा आज का मौसम

यूपी में आज का मौसम (UP Weather Today) साफ रहेगा. वहीं गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है. शनिवार (19 सितंबर) को अधिकतम तापमान 32 डिग्री के करीब बना रहेगा. जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना है. इसके अलावा 35 प्रतिशत चांस बारिश होने के भी हैं. फिलहाल मौसम में 74 प्रतिशत नमी देखने को मिलेगी.

यूपी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का दौर जारी रहेगा. इसके अलावा कहीं-कहीं गरज और चमक के साथ छिटपुट बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग की ओर से अत्याधिक गर्मी की चेतावनी भी जारी की गई है.

यूपी में अगले कुछ दिन का मौसम

यूपी में अगले कुछ दिन मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है. आगामी दिनों में सोमवार (21 सितंबर) और मंगलवार (22 सितंबर) को तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. इससे तापमान 34 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है.

वहीं शुक्रवार और गुरुवार को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की भी उम्मीद है. इससे न्यूनतम तापमान गिरकर 26 डिग्री तक पहुंच सकता है. 20 सितंबर से 22 सितंबर तक ज्यादातर इलाकों में बारिश का दौर थमने की उम्मीद जताई गई है.

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