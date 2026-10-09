AMU में 8 साल बाद होगा स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन, छात्रों के आगे झुका प्रशासन

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनावों की मांग को लेकर कई दिनों से जारी धरना प्रदर्शन को लेकर छात्रों की मेहनत रंग लाई हैं. एएमयू प्रशासन GenZ की मांगों के आगे झुक गया है और यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की माँग को मान लिया है. वहीं यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर प्रोफेसर नावेद खान को हटाया गया है और उनकी जगह प्रोफेसर नफीस अहमद अंसारी नए प्रॉक्टर बने हैं.

एएमयू प्रशासन ने प्रोफेसर जावेद तालिब छात्र संघ चुनाव के लिए इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया है. वहीं महिला कॉलेज यूनियन की इलेक्शन ऑफिसर प्रोफेसर नाजिया हसन को नियुक्त किया गया है. यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून ने ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की है. प्रोक्टर के तौर पर नफीस अहमद अंसारी की नियुक्ति दो साल या अगले आदेश तक के लिए की गई है.

छात्रों की मांगों के आगे झुका प्रशासन

यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को भी मान लिया गया है. जिसके लिए साल 2026-27 का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है. कार्यक्रम के मुताबिक़ पाँच नवंबर को यूनिवर्सिटी के अलग-अलग डिपार्टमेंट में मतदान होगा और इसी दिन शाम को वोटों की गिनती शुरु हो जाएगी. जो परिणाम घोषित होने तक जारी रहेगी.

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5 नवंबर को होगा मतदान

छात्रों की माँग माने जाने के बाद अब छात्रों का आंदोलन ख़त्म हो गया है और चुनाव की प्रक्रिया बढ़ाने की लिए आगे का रास्ता साफ हो गया है. 26 अक्टूबर को छात्रसंघ चुनाव के लिए डीन कार्यालय की ओर से मतदाता सूची जारी होगी. 27 अक्टूबर की दोपहर दो बजे तक मतदाता सूची में संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकेगा और शाम तक अंतिम वोटर लिस्ट आ जाएगी.

29 अक्टूबर को छात्र संघ नामांकन भरे जाएंगे और इसी दिन शाम को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी. 30 अक्टूबर को दोपहर एक बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकें और इसी दिन दोपहर चार बजे तक उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी हो जाएगी. बता दें कि एएमयू में बीते कई दिनों से छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बाद अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों की माँग मान ली है.

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