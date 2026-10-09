लखनऊः होमगार्ड पर पत्नी और बेटी की हत्या का आरोप, पुलिस कस्टडी में आरोपी

लखनऊ में अपराध की दो अलग-अलग घटनाओं से हड़कंप मच गया. भोला खेड़ा में पीएसी में तैनात होमगार्ड रविंदर पर अपनी पत्नी श्यामदुलारी और तलाकशुदा बेटी पूजा की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है. वहीं, कन्नौसी में 38 वर्षीय पेंटर सुखपाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. दोनों मामलों में पुलिस जांच में जुटी है.

जानकारी के मुताबिक, पीएसी में तैनात होमगार्ड रविंदर पर अपनी पत्नी श्यामदुलारी और तलाकशुदा बेटी पूजा (32) की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है. घटना के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने आरोपी रविंदर को हिरासत में ले लिया है. पुलिस दोनों महिलाओं की मौत के कारणों और घटना के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है.

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फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ ही मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़ी अन्य जानकारियां सामने आ सकेंगी.

कन्नौसी में पेंटर का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव

वहीं दूसरी घटना कन्नौसी इलाके की है, जहां 38 वर्षीय पेंटर सुखपाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. शव मिलने की सूचना से इलाके में हलचल मच गई. सूचना मिलते ही डीसीपी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

दोनों मामलों की जांच में जुटी पुलिस

लखनऊ में सामने आई इन दोनों घटनाओं के बाद पुलिस संबंधित इलाकों में जांच-पड़ताल कर रही है. भोला खेड़ा में दो महिलाओं की हत्या के आरोप में हिरासत में लिए गए होमगार्ड से पूछताछ की जा रही है, जबकि कन्नौसी में पेंटर की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस साक्ष्य जुटा रही है.

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