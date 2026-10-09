ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुस्लिम बहुल सीट पर BJP का जलवा, छठे नंबर पर TMC का बागी गुट, ममता बनर्जी का जानें हाल

मुस्लिम बहुल सीट पर BJP का जलवा, छठे नंबर पर TMC का बागी गुट, ममता बनर्जी का जानें हाल

पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल सीट रेजीनगर में बीजेपी आगे चल रही है. यहां से हुमांयू कबीर के बेटे दूसरे स्थान पर हैं. यहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और टीएमसी के बागी गुट का बुरा हाल है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 09 Oct 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल की रेजीनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी लगातार आगे चल रही है. एजीयूपी प्रमुख हुमांयू कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद दूसरे स्थान पर हैं. मुस्लिम बहुल यह सीट हुमांयू कबीर का गढ़ माना जाता है. रेजीनगर में 65 फीसदी मुस्लिम हैं.

दो राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी के शाखारव सरकार वोटों से आगे हैं. उन्हें 20415 वोट मिले हैं. गुलाम नबी आजाद को 3865 वोट मिले हैं. वहीं कांग्रेस के मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी को 1291 और ममता बनर्जी की टीएमसी के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी को 753 वोट मिले हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली आने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
CJP के आंदोलन से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली आने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
इंडिया
Byelection Results 2026 Live: उपचुनाव का पहला रिजल्ट, धारापुरम में कांटे की लड़ाई, रेजीनगर में बड़ा उलटफेर
Live: उपचुनाव का पहला रिजल्ट, धारापुरम में कांटे की लड़ाई, रेजीनगर में बड़ा उलटफेर
इंडिया
Nandigram Bypoll Result Live: नंदीग्राम में BJP का कमाल, 41 हजार वोटों से आगे, ममता का बुरा हाल
LIVE: नंदीग्राम में BJP का कमाल, 41 हजार वोटों से आगे, ममता का बुरा हाल
इंडिया
CJP का आंदोलन: अभिजीत दीपके भयंकर नाराज, बोले- 'चाहे कुछ भी हो जाए...'
CJP का आंदोलन: अभिजीत दीपके भयंकर नाराज, बोले- 'चाहे कुछ भी हो जाए...'

छठे स्थान पर टीएमसी का बागी गुट

पांचवें स्थान पर 541 वोटों के साथ लेफ्ट के उम्मीदवार सैयद असद अली हैं. बागी ऋतब्रत बनर्जी की पार्टी के उम्मीदवार सफीउज्जमान शेख छठे स्थान पर हैं.

विधानसभा चुनाव में हुमांयू कबीर ने रेजीनगर और नौदा सीट से जीत दर्ज की थी. इसके बाद उन्होंने रेजीनगर सीट से इस्तीफा दे दिया. अब यहां चुनाव हो रहे हैं. 

बीजेपी नंदीग्राम सीट से भी लगातार आगे चल रही है. यहां टीएमसी का बागी गुट पांचवें स्थान पर है. चार राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी की उम्मीदवार को 43655 वोट मिले हैं. कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान को 11712 वोट मिले हैं. लेफ्ट तीसरे स्थान पर है. यहां ममता बनर्जी के उम्मीदवार ने सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी.

बता दें की विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद टीएमसी में बगावत हो गई थी. ऋतब्रत बनर्जी ने विधायकों के साथ अलग गुट बना लिए. अब विधानसभा उप-चुनाव में बड़ा झटका लगता दिख रहा है.

सीएम का गढ़ है नंदीग्राम

नंदीग्राम सीट मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है. उन्होंने भवानीपुर सीट से भी जीत दर्ज की थी. यहां उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था. जीत के बाद भवानीपुर से ही विधायक रहने का फैसला किया. ऐसे में नंदीग्राम में चुनाव हुए.

नंदीग्राम सीट शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है. वो लगातार जीतते रहे हैं. 2021 के चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था.

और पढ़ें

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

Mail Id- jeevanp@abpnetwork.com
Linkdin: https://in.linkedin.com/in/jeevan-prakash-1bab03164
Facebook- https://www.facebook.com/share/1LjCA2q3w1/
Read More
Published at : 09 Oct 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
TMC Rejinagar BJP Breaking News Abp News Ritabrata Banerjee
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली आने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
CJP के आंदोलन से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली आने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
इंडिया
Byelection Results 2026 Live: उपचुनाव का पहला रिजल्ट, धारापुरम में कांटे की लड़ाई, रेजीनगर में बड़ा उलटफेर
Live: उपचुनाव का पहला रिजल्ट, धारापुरम में कांटे की लड़ाई, रेजीनगर में बड़ा उलटफेर
इंडिया
Nandigram Bypoll Result Live: नंदीग्राम में BJP का कमाल, 41 हजार वोटों से आगे, ममता का बुरा हाल
LIVE: नंदीग्राम में BJP का कमाल, 41 हजार वोटों से आगे, ममता का बुरा हाल
इंडिया
CJP का आंदोलन: अभिजीत दीपके भयंकर नाराज, बोले- 'चाहे कुछ भी हो जाए...'
CJP का आंदोलन: अभिजीत दीपके भयंकर नाराज, बोले- 'चाहे कुछ भी हो जाए...'
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुस्लिम बहुल सीट पर BJP का जलवा, छठे नंबर पर TMC का बागी गुट, ममता बनर्जी का जानें हाल
मुस्लिम बहुल सीट पर BJP का जलवा, छठे नंबर पर TMC का बागी गुट, ममता बनर्जी का जानें हाल
बिहार
SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बिहार में जोड़े जाएंगे छूटे हुए वोटर्स
SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बिहार में जोड़े जाएंगे छूटे हुए वोटर्स
इंडिया
CJP का आंदोलन: अभिजीत दीपके भयंकर नाराज, बोले- 'चाहे कुछ भी हो जाए...'
CJP का आंदोलन: अभिजीत दीपके भयंकर नाराज, बोले- 'चाहे कुछ भी हो जाए...'
ओटीटी
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इंडिया
CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले आशुतोष रांका का पुलिस को मैसेज- 'आपको पता है कि...'
CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले आशुतोष रांका का पुलिस को मैसेज- 'आपको पता है कि...'
बॉलीवुड
नाना पाटेकर को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, बेटे ने बताया क्यों रात में किया गया अंतिम संस्कार?
नाना पाटेकर का रात में क्यों किया गया अंतिम संस्कार? बेटे ने बताई वजह
इंडिया
Rejinagar Bypoll Result Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर BJP की आंधी, 31 वोटों से आगे, कांग्रेस का क्या हाल?
Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर BJP की आंधी, 31 वोटों से आगे, कांग्रेस का क्या हाल?
महाराष्ट्र
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget