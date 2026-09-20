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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDUSU चुनाव के लिए फिर से होगी वोटिंग? विशेष यादव बोले- मैं FIR करूंगा...

DUSU चुनाव के लिए फिर से होगी वोटिंग? विशेष यादव बोले- मैं FIR करूंगा...

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को लेकर मांग हो रही है कि री पोलिंग कराई जाए. यह मांग विशेष यादव ने की है. वह जॉइन्ट सेक्रेटरी के पद के लिए उम्मीदवार थे.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 20 Sep 2026 07:31 AM (IST)
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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जॉइन्ट सेक्रेटरी के पद पर उम्मीदवार रहे विशेष यादव ने रिपोलिंग की मांग की है. उन्होंने कहा कि मैं हर राउंड में आगे था. 20वें राउंड में मैं पीछे हो गया. यह ऐलान कर दिया गया कि लक्ष्यराज सिंह की जीत हुई.

यादव ने आरोप लगाया कि संगठन चुनाव या वोटों की गिनती के दौरान गड़बड़ी करता है. छात्रों को संगठन के पक्ष में वोट देने के लिए मजबूर किया जाता है और धमकी दी जाती है कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी अटेंडेंस काट ली जाएगी. आज, मैं गिनती के आखिरी राउंड तक आगे चल रहा था. 20वें राउंड में छह EVM से वोटों की गिनती होती है. इसके कुछ ही देर बाद घोषणा की गई कि लक्ष्य राज जीत गए हैं. असल में ऐसा क्या हुआ कि मैं 700 वोटों से पीछे हो गया?

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मैं आज भी उतना ही मजबूत...

उन्होंने कहा कि यह किसी उम्मीदवार के खिलाफ खुली धांधली है. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से अपील करना चाहता हूं: विशेष यादव आज भी उतने ही मजबूत हैं जितने तब थे जब आपने उन्हें वोट दिया था. लड़ाई चुनाव के साथ खत्म नहीं हुई. मैं छात्रों के लिए लड़ता रहूंगा. मैं अब दोबारा चुनाव (री-पोल) की मांग कर रहा हूं, और मैं उन लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराऊंगा जिन्होंने धांधली की. जब मैं कैंपेनिंग करने जाता था तो मैं हर स्टूडेंट से कहता था कि लड़ाई सिर्फ इलेक्शन तक की नहीं है. ये नाम सिर्फ इलेक्शन तक नहीं बल्कि बाद में भी रहेगा. छात्रों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा. आज भी मैं छात्रों के लिए खड़ा हूं ताकि कोई जब अगले साल आम छात्र चुनाव लड़ने आए तो उसे ऐसे दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

उन्होंने दावा किया कि अंदर से ऑफिशियल नोटिस पर लिखा गया है कि आखिरी राउंड में जिन 6 इवीएम की गिनती हुई उसमें 1600 वोट मेरे और 900 के करीब वोट लक्ष्यराज के दिखाए गए. बाद में पता नहीं क्या मीटिंग हुई कि मेरे वोट लक्ष्य के और लक्ष्य के वोट मेरे हिस्से में दिखा दिए गए.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 20 Sep 2026 07:22 AM (IST)
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