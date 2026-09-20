DUSU चुनाव के लिए फिर से होगी वोटिंग? विशेष यादव बोले- मैं FIR करूंगा...

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जॉइन्ट सेक्रेटरी के पद पर उम्मीदवार रहे विशेष यादव ने रिपोलिंग की मांग की है. उन्होंने कहा कि मैं हर राउंड में आगे था. 20वें राउंड में मैं पीछे हो गया. यह ऐलान कर दिया गया कि लक्ष्यराज सिंह की जीत हुई.

यादव ने आरोप लगाया कि संगठन चुनाव या वोटों की गिनती के दौरान गड़बड़ी करता है. छात्रों को संगठन के पक्ष में वोट देने के लिए मजबूर किया जाता है और धमकी दी जाती है कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी अटेंडेंस काट ली जाएगी. आज, मैं गिनती के आखिरी राउंड तक आगे चल रहा था. 20वें राउंड में छह EVM से वोटों की गिनती होती है. इसके कुछ ही देर बाद घोषणा की गई कि लक्ष्य राज जीत गए हैं. असल में ऐसा क्या हुआ कि मैं 700 वोटों से पीछे हो गया?

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मैं आज भी उतना ही मजबूत...

उन्होंने कहा कि यह किसी उम्मीदवार के खिलाफ खुली धांधली है. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से अपील करना चाहता हूं: विशेष यादव आज भी उतने ही मजबूत हैं जितने तब थे जब आपने उन्हें वोट दिया था. लड़ाई चुनाव के साथ खत्म नहीं हुई. मैं छात्रों के लिए लड़ता रहूंगा. मैं अब दोबारा चुनाव (री-पोल) की मांग कर रहा हूं, और मैं उन लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराऊंगा जिन्होंने धांधली की. जब मैं कैंपेनिंग करने जाता था तो मैं हर स्टूडेंट से कहता था कि लड़ाई सिर्फ इलेक्शन तक की नहीं है. ये नाम सिर्फ इलेक्शन तक नहीं बल्कि बाद में भी रहेगा. छात्रों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा. आज भी मैं छात्रों के लिए खड़ा हूं ताकि कोई जब अगले साल आम छात्र चुनाव लड़ने आए तो उसे ऐसे दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

उन्होंने दावा किया कि अंदर से ऑफिशियल नोटिस पर लिखा गया है कि आखिरी राउंड में जिन 6 इवीएम की गिनती हुई उसमें 1600 वोट मेरे और 900 के करीब वोट लक्ष्यराज के दिखाए गए. बाद में पता नहीं क्या मीटिंग हुई कि मेरे वोट लक्ष्य के और लक्ष्य के वोट मेरे हिस्से में दिखा दिए गए.