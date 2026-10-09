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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'पाक जेल में पांच साल...' जेवर हवाई अड्डा का नाम बदलने पर बोली ओवैसी की पार्टी

'पाक जेल में पांच साल...' जेवर हवाई अड्डा का नाम बदलने पर बोली ओवैसी की पार्टी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलने का ऐलान किया है. अब इस पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 09 Oct 2026 02:02 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतमबुद्धनगर स्थित जेवर हवाई अड्डे का नाम बदलने का ऐलान किया है. 9 अक्टूबर, शुक्रवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित हुआ. इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हवाई अड्डे का नाम अब-नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा. 

योगी सरकार के इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने प्रतिक्रिया दी है. पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि यह सरकार का फैसला है और यह उनको मुबारक.

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चौहान ने कहा कि यह सरकार का अपना फैसला है. जिसका चाहे उसका नाम रख ले. किसान नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों को भूल कर सिर्फ हर जगह अपने विचार और नाम लगाने का फॉर्मूला सामने आ रहा है. 

अपनी ब्रांडिंग कर रही सरकार- चौहान

उन्होंने ने कहा कि बेहतर होता कि पाकिस्तान की जेल में पांच साल काटने वाले सैनिक के नाम पर, किसान नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर होता तो अच्छा होता.

जेवर हवाई अड्डे का नाम अब पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर, सीएम योगी का ऐलान

AIMIM प्रवक्ता ने सरकार पर अपनी ब्रांडिंग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां हवाई अड्डा बना है वह किसानों का क्षेत्र है, अगर किसी किसान नायक के नाम पर हवाई अड्डे का नाम होता तो अच्छा होता.

यह फैसला दिखाता है कि सरकार के मन में किसान नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या है. यह केवल अपने प्रचार प्रसार और ब्रांडिंग तक सीमित है.

सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट पर क्या कहा?

कैबिनेट में पारित हुए प्रस्ताव की जानकारी देते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद् राज्य को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) का तोहफा देने के लिए प्रधानमंत्री की आभारी है. यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और भविष्य में देश का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है. इसी के चलते, मंत्रिपरिषद् ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा-जेवर' करने का प्रस्ताव भी पास किया है.

About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 09 Oct 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath Jewar Airport Up News AIMIM NARENDRA MODI
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