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हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी PCS मेंस 2025 का इंटरव्यू शेड्यूल जारी, 28 सितंबर से इंटरव्यू होंगे शुरू

यूपी PCS मेंस 2025 का इंटरव्यू शेड्यूल जारी, 28 सितंबर से इंटरव्यू होंगे शुरू

यूपी पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद अब भर्ती प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है. आयोग के अनुसार 28 सितंबर 2026 से इंटरव्यू शुरू होंगे और 24 अक्टूबर 2026 तक चलेंगे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 19 Sep 2026 02:21 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद अब भर्ती प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है. आयोग के अनुसार 28 सितंबर 2026 से इंटरव्यू शुरू होंगे और 24 अक्टूबर 2026 तक चलेंगे. इस दौरान 19 दिनों में सफल उम्मीदवारों के इंटरव्यू कराए जाएंगे. वहीं पीसीएस 2025 के तहत कुल 28 प्रकार के पदों पर भर्ती होनी है.

दो पारियों में होगा इंटरव्यू 

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यूपीएससी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार इंटरव्यू रोजाना 2 पारियों में आयोजित किए जाएंगे. पहली पारी का इंटरव्यू सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा. इस पारी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सुबह 8 बजे तक रिपोर्ट करना होगा. वहीं दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और इसके लिए उम्मीदवारों को 12:30 बजे तक रिपोर्ट करना होगा. उम्मीदवारों को रोल नंबर के आधार पर निर्धारित तारीख और सत्र में बुलाया जाएगा. 

प्रयागराज में होगा इंटरव्यू 

पीसीएस 2025 के इंटरव्यू का आयोजन प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिषद के सरस्वती भवन में किया जाएगा. उम्मीदवार आयोग की ओर से जारी शेड्यूल में अपने रोल नंबर के आधार पर इंटरव्यू की तारीख और रिपोर्टिंग टाइम देख सकते हैं. 

22 सितंबर से डाउनलोड करें इंटरव्यू लेटर 

इंटरव्यू के लिए सफल उम्मीदवार 22 सितंबर 2026 से आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना इंटरव्यू लेटर और जरूरी दिशा निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को ओटीआर नंबर और पासवर्ड के जरिए प्रमाणीकरण करना होगा. इसके बाद एप्लीकेंट डैशबोर्ड में जाकर संबंधित परीक्षा की जानकारी पूरी करनी होगी. आयोग ने सफल उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जरूरी प्रपत्र और आवेदन से जुड़े डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके उनका प्रिंट तैयार रखने के निर्देश भी दिया. उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक योग्यता और पदों के आधार पर पद की वरीयता भी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी. इंटरव्यू के समय इसकी प्रिंट कॉपी प्रस्तुत करनी होगी. 

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इंटरव्यू में यह डॉक्यूमेंट लेकर जाना जरूरी 

इंटरव्यू के दिन उम्मीदवारों को अपनी सभी शैक्षिक मार्कशीट डिग्री और जरूरी प्रमाण पत्र की मूल कॉपी साथ लानी होगी. इसके अलावा डॉक्यूमेंट की स्वप्रमाणित कॉपी का एक सेट भी रखना होगा. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को संबंधित कैटेगरी के प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा. ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और सरकारी सेवा में कार्यरत उम्मीदवार को मूल एनओसी साथ लाना होगा. आयोग ने फोटो को लेकर भी निर्देश दिए हैं. उम्मीदवारों को स्वप्रमाणित फोटो की दो कॉपी और तीन नॉर्मल फोटो यानी कुल पांच फोटो लानी होगी. जरूरी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं होने पर इंटरव्यू में शामिल होने में दिक्कत हो सकती है. 

10,284 उम्मीदवार हुए थे मुख्य परीक्षा में शामिल 

पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा 29 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित हुई थी. इसमें कुल 10,284 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था. आयोग ने 17 सितंबर को मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करते हुए 2,297 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया. इस भर्ती अभियान में शुरुआत में 200 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसे बाद में बढ़ाकर कुल 920 व्यक्तियों तक किया गया था. इसमें पीसीएस के 814 पद और एसीएफ- आरएफओ परीक्षा के 106 परीक्षा में थे. अब पीसीएस के 812 पदों के लिए इंटरव्यू के बाद अंतिम चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. वहीं कुल 814 पीसीएस पदों में से 2 पद पर उम्मीदवारों का चयन केवल मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाना है. इसलिए इन दोनों पदों के लिए अलग से इंटरव्यू नहीं होगा.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 19 Sep 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
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