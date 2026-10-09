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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCJP को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर RJD भड़की, 'अगर प्रशासन…'

CJP को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर RJD भड़की, 'अगर प्रशासन…'

आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि जंतर-मंतर पर पहले से ही धरना-प्रदर्शन होता रहा है. अनुमति मांगी गई है तो देनी चाहिए. पढ़िए आरजेडी नेता ने क्या कुछ कहा है.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 09 Oct 2026 01:01 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को कल (शनिवार) जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दिल्ली पुलिस की ओर से नहीं दी गई है. इस पर सियासत शुरू हो गई है. आरजेडी की ओर से बड़ा बयान आया है. पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि अगर प्रशासन अपने हिसाब से मामले को लटकाना शुरू कर दे तब तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा. 

एजाज अहमद ने कहा, "लोकतंत्र में प्रोटेस्ट का अधिकार है. शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी गई. जंतर-मंतर पर पहले से ही धरना-प्रदर्शन होता रहा है. इस पर विचार करना चाहिए और अनुमति देनी चाहिए." 

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'...तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा' 

एबीपी न्यूज़ के इस सवाल पर कि अगर अनुमति नहीं दी गई है तो आपको लगता है कि प्रदर्शन करना चाहिए? यह उचित है? इस पर आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि अगर प्रशासन अपने हिसाब से मामले को लटकाना शुरू कर दे तब तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा. जब जंतर-मंतर धरना के लिए पहले से तय स्थल है और उस जगह पर अनुमति मांगी गई है तो देनी चाहिए. 

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पूछा- सरकार को क्या आपत्ति?

आरजेडी नेता ने कहा कि प्रदर्शन से सरकार को आपत्ति क्या है? प्रदर्शन और धरना के माध्यम से अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो बात को सुनना चाहिए. या जिन मामलों में यह धरना-प्रदर्शन हो रहा उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए. 

'...तो यह अच्छी परंपरा नहीं'

उन्होंने कहा कि अनुमति इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि सरकार को डर है. डर तब ही होता है जब आप गलत कार्य करते हैं. सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों को अगर कुचलने के लिए किसी संस्था का अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो लोगों को उम्मीद समाप्त हो जाती है. जब उम्मीद समाप्त हो जाती है तो लोग सड़क पर आकर न्याय की गुहार लगाते हैं. देश में एक वातावरण का निर्माण होता है. सरकार मजबूरी में झुकती है. अगर बात को रखने से भी सरकार रोक रही है तो यह अच्छी परंपरा नहीं है. 

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 09 Oct 2026 01:01 PM (IST)
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