हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडRail Ticket Hike: महंगा हुआ ट्रेन का सफर, शताब्दी, वंदे भारत और एक्सप्रेस ट्रेनों का बढ़ा किराया, देखें लिस्ट

Rail Ticket Hike: महंगा हुआ ट्रेन का सफर, शताब्दी, वंदे भारत और एक्सप्रेस ट्रेनों का बढ़ा किराया, देखें लिस्ट

Uttarakhand News: रेल यात्रियों के लिए आज से महंगाई का झटका लगा है, रेलवे की तरफ से टिकट दामों में की गई बढ़ोत्तरी आज से लागू कर दी गई है. अब यात्रियों को पहले अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे.

By : दानिश खान | Updated at : 26 Dec 2025 03:05 PM (IST)
Preferred Sources

रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम खबर है. भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में मामूली बढ़ोतरी लागू कर दी है. इस फैसले का सीधा असर देहरादून से चलने वाली शताब्दी, वंदे भारत, जन शताब्दी, उपासना एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों पर पड़ा है. अब यात्रियों को पहले के मुकाबले थोड़ा अधिक किराया चुकाना होगा.

भारतीय रेलवे के अनुसार, नॉन-एसी और एसी दोनों श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की वृद्धि की गई है. यह बढ़ोतरी लंबी दूरी की यात्राओं पर लागू होगी. हालांकि राहत की बात यह है कि लोकल ट्रेनें, मासिक सीजन टिकट (MST) और 215 किलोमीटर तक की साधारण श्रेणी की यात्रा को इस संशोधन से बाहर रखा गया है.

क्यों बढ़ाया गया किराया?

रेलवे का कहना है कि परिचालन लागत में लगातार हो रही वृद्धि, ईंधन खर्च, रखरखाव और यात्रियों की सुरक्षा व सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यह मामूली संशोधन जरूरी था. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस बढ़ोतरी से यात्रियों पर ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे रेलवे को सालाना करीब 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है.

यात्रियों को आज से चुकाना होगा अतिरिक्त किराया

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि 26 दिसंबर से पहले बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. नई दरें केवल उसी तारीख के बाद बुक होने वाले टिकटों पर लागू होंगी. रेलवे के अनुसार, यदि कोई यात्री 500 किलोमीटर की नॉन-एसी यात्रा करता है, तो उसे मात्र 10 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे. वहीं एसी श्रेणियों में भी बढ़ोतरी सीमित रखी गई है.

देहरादून से चलने वाली ट्रेनों के नए किराए

ट्रेन का नाम - - - - - -
देहरादून–दिल्ली (मसूरी एक्सप्रेस) - स्लीपर ₹225 → ₹235 सी थ्री ट्रियर ₹605 → ₹615 एसी टू टियर ₹855 → ₹860 एसी फर्स्ट क्लास ₹1415 → ₹1420 -
देहरादून–काठगोदाम (जन शताब्दी) ₹175 → ₹180 ₹575 → ₹580 (एसी चेयर - - - -
देहरादून–लखनऊ (वंदे भारत एक्सप्रेस)
 -
एसी चेयर कार: ₹1490 → ₹1505
एक्जीक्यूटिव चेयर कार: ₹2725 → ₹2740
 - - -
देहरादून–हावड़ा (उपासना एक्सप्रेस) - स्लीपर: ₹690 → ₹725 एसी थ्री इकॉनमी: ₹1700 → ₹1730 एसी थ्री टियर: ₹1805 → ₹1835 एसी टू टियर: ₹2575 → ₹2610  एसी फर्स्ट क्लास: ₹4355 → ₹4385
देहरादून–वाराणसी (जनता एक्सप्रेस)
एसी फर्स्ट क्लास: ₹2835 → ₹2850		 - स्लीपर: ₹440 → ₹460 एसी थ्री इकॉनमी: ₹1100 → ₹1115 एसी थ्री टियर: ₹1185 → ₹1205 एसी टू टियर: ₹1690 → ₹1710 एसी फर्स्ट क्लास: ₹2835 → ₹2850
देहरादून–दिल्ली (जन शताब्दी एक्सप्रेस) सेकेंड सीटिंग: ₹165 → ₹175 एसी चेयर कार: ₹540 → ₹545 - - - -
देहरादून–दिल्ली (वंदे भारत एक्सप्रेस) एसी चेयर कार: ₹905 → ₹910 एक्जीक्यूटिव चेयर कार: ₹1700 → ₹1710 - - - -
देहरादून–दिल्ली (शताब्दी एक्सप्रेस) एसी चेयर कार: ₹1065 → ₹1070 एक्जीक्यूटिव चेयर कार: ₹1620 → ₹1630 - - - -

यात्रियों के लिए सलाह

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले नया किराया चार्ट जरूर जांच लें और किसी भी भ्रम की स्थिति में रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से जानकारी प्राप्त करें. कुल मिलाकर, किराया वृद्धि मामूली जरूर है, लेकिन देहरादून से लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर इसका असर अब साफ तौर पर दिखेगा.

Published at : 26 Dec 2025 03:05 PM (IST)
UTTARAKHAND NEWS Rail Ticket Hike
