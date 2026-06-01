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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: देहरादून में जामा मस्जिद पर MDDA का शिकंजा, भारी पुलिस बल के बीच किया गया सील

Dehradun News: देहरादून में जामा मस्जिद पर MDDA का शिकंजा, भारी पुलिस बल के बीच किया गया सील

Dehradun News In Hindi: देहरादून के डोईवाला के रानीपोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत थानों-धारकोट रोड स्थित जामा मस्जिद पर सोमवार को एमडीडीए की तरफ से पुलिस-प्रशासन की तरफ से मस्जिद को सील किया गया है.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 01 Jun 2026 03:54 PM (IST)
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उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने सोमवार को एक मस्जिद को सील किया गया है. इस कार्रवाई के दौरान एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी.

जानकारी के मुताबिक, देहरादून के डोईवाला के रानीपोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत थानों-धारकोट रोड स्थित जामा मस्जिद पर सोमवार को एमडीडीए यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद को सील कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात रहा है.

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MDDA टीम ने नियमों तहत की कार्रवाई

बताया जा रहा है कि देहरादून के डोईवाला के रानीपोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत थानों-धारकोट रोड स्थित जामा मस्जिद पर सोमवार को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई गई है. मस्जिद सील होने की खबर फैलते ही क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. हालांकि, प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई. साथ ही प्रशासनिक टीम भी पूरी तरह मुस्तैद रही.

प्रशासनिक कार्रवाई लोगों की प्रतिक्रिया

वहीं, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई मस्जिद सील करने की कार्रवाई पर मुस्लिम समाज के लोगों ने आपत्ति जताई है. हालांकि, कई हिंदू संगठनों ने प्रशासन के कदम का समर्थन करते हुए इसे नियमानुसार कार्रवाई बताया है. प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी पक्षों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है. वहीं, पूरे क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि माहौल सामान्य बना रहे.

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Published at : 01 Jun 2026 03:54 PM (IST)
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