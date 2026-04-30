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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहिला आरक्षण पर अखिलेश की बागी विधायक पूजा पाल ने दिखाया सपा को आईना, कहा- अपने पाप छिपाने...

महिला आरक्षण पर अखिलेश की बागी विधायक पूजा पाल ने दिखाया सपा को आईना, कहा- अपने पाप छिपाने...

UP News: सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री महिला आरक्षण लागू करा रहे थे तो समाजवादी पार्टी ही विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आई.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 30 Apr 2026 02:00 PM (IST)
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यूपी विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र की शुरुआत में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आरक्षण लागू करने की माँग को लेकर विरोध किया. इस प्रदर्शन पर सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल का बयान आया हैं. उन्होंने सपा का महिला विरोधी बताया और कहा कि वो अपने पाप छिपाने की कोशिश कर रही है. 

पूजा पाल ने सपा पर किया हमला

कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल ने महिला आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है. वो मुद्दा विहीन बात करते हैं. 

सपा के लोग कह रहे हैं कि भाजपा महिलाओं की बात नहीं करती वो झूठी राजनीति करती है तो उनके इस आरोप पर मैं कहूंगी कि समाजवादी पार्टी के लोग ख़ुद झूठे हैं, पूरे देश की जनता और महिलाएं ये देख ऱही हैं. वो टकटकी लगाए लोकसभा में देख रही थीं कि कौन हमारे हक की बात कर रहा है और कौन हमारा हक छीनने की बात कर रहा है?

'अपने पाप छिपा रही समाजवादी पार्टी'

पूजा पाल ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री महिला आरक्षण लागू करा रहे थे तो समाजवादी पार्टी ही विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आई. आज जो विरोध कर रहे हैं वो ख़ुद अपने पाप छिपाने के लिए और जो उनसे गलती हुई है उसे छिपाने के लिए फर्जी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और कहा रहे हैं कि भाजपा महिलाओं की हितैषी नहीं है. 

उन्होंने कहा कि सालों से जिस महिला आरक्षण की बात की जाती थी लेकिन, उसे लागू नहीं किया जाता था. प्रधानमंत्री ने इस बात समझते हुए सोचा तो कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए. ये महिलाओं ने देखा है, उन्होंने ये भी देखा कि कौन हमारे आरक्षण और अधिकारों के खिलाफ जा रहा है. सपा के लोग अपने झूठे वादे अपने पास रखें, क्योंकि आप सही होते तो महिला आरक्षण का विरोध नहीं करते, ये महिला विरोध है, ये कभी महिलाओं के हितैषी नहीं थे और न हो पाएंगे. 

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Published at : 30 Apr 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Pooja Pal UP NEWS Women's Reservation
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