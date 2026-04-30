'काले कर्मों से जो राजमहल सजाते...', CM योगी ने विधानसभा में आजम खान और अबू आजमी का किया जिक्र

उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजावदी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान सीएम योगी ने सपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा. आप लोग पूजा पाल की आंखों के आंसुओं को भी नहीं पोछ पाए थे, आप लोगों की कोई सहानुभूति नहीं थी. आप जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं, लेकिन आपकी सहानुभूति वास्तव में महिलाओं के प्रति नहीं है, पिछड़ों के प्रति नहीं है, दलितों के प्रति नहीं है.

सीएम योगी ने कहा कि स्टेट गेस्ट हाउस कांड और पूजापाल का प्रकरण और इस प्रकार के अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो आप सबके सामने हैं. आपके नेताओं के बयान जेल की यात्रा कर रहे आजम खान के बयान हों, आपके पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान हों, मुंबई में अबू आजमी के लगातार महिला विरोधी बयान हों या फिर आप लोगों के वे सभी नेताओं के बयान जिसके बारे में मैं तो कह सकता हूं कि काले कर्मों से जो राजमहल सजाते हैं वही इतिहास में कलंक बन जाते हैं. यही कलंक बनने का काम आप लोगों ने 17 अप्रैल को लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, डीएमके ने, टीएमसी ने बनने का काम किया है. जहां पर नारी गरिमा के लिए. नारी सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को आप लोगों ने सदन के अंदर गिरा करके इस तरीके से अपमानित करने का काम किया था.

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सीएम योगी ने कहा कि प्रस्ताव गिरा उसके बाद आप लोगों ने बधाइयां दी एक दूसरे को, यानी हमने महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने दिया. इसके लिए बधाई दी जा रही थी, नारेबाजी कर रहे थे आप लोग. यह आचरण था आप लोगों का और इसीलिए मैं उसी बात को लेकर कहता हूं कि जो आप लोगों का आचरण है उस आचरण के खिलाफ आज पूरा सदन ही नहीं पूरा देश आहत है.

वहीं सीएम योगी ने साल 2014 में बदायूं की घटना, जुलाई 2016 में बुलंदशहर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा था यह तो एक राजनीतिक साजिश है और यह सरकार को बदनाम करने के लिए की जा रही एक हरकत है. यह आपके मंत्री बोलते थे तब स्पीकर की चेयर पर पांडे जी आप बैठते थे, चिनहट में जून 13 में एक पांच वर्ष की बालिका के साथ जो घटना घटित हुई थी उस समय भी जनता में भारी आक्रोश था.

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