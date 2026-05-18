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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगंगा नदी में इफ्तार कर हड्डी फेंकने के मामले में 6 और आरोपियों को मिली जमानत, जेल से आएंगे बाहर

गंगा नदी में इफ्तार कर हड्डी फेंकने के मामले में 6 और आरोपियों को मिली जमानत, जेल से आएंगे बाहर

Varanasi Ganga River Iftar Party Case: वाराणसी की गंगा नदी में इफ्तार पार्टी करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद अन्य छह आरोपियों को भी जमानत दे दी है.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 18 May 2026 05:14 PM (IST)
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वाराणसी की गंगा नदी में इफ्तार पार्टी करने के चर्चित मामले में जेल में बंद अन्य छह आरोपियों को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. सभी आरोपियों ने अपने एफिडेविट में माफी मांगी थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली. इससे पहले वाराणसी की निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था. 

इससे पहले 15 मई को इसी मामले में आठ आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी. पुलिस ने इस मामले में कुल 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सभी को जेल भेजा था. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया.

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क्या है पूरा मामला

दरअसल, वाराणसी स्थिति से रमजान के दौरान गंगा नदी में मुस्लिम युवकों द्वारा नाव में बैठकर इफ्तार पार्टी का वीडियो सामने आया था. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने  14 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इन पर आरोप है कि सभी ने चिकन बिरयानी खाने के बाद उसकी हड्डियां गंगा में फेंक दी गई थीं. इन सभी आरोपियों पर पवित्र गंगा को अपवित्र करने का आरोप है. साथ ही चिकन की हड्डियां गंगा में फेंकने को हिंदूओं की भावनाओं के अपमान के तौर पर देखा गया था.

भाजयुमो नेता की तहरीर पर दर्ज हुआ था केस

आपको बता दें कि, गंगा नदी में इफ्तार पार्टी के बाद चिकन की हड्डियां नदी में फेंकने के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जयसवाल ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी. पुलिस ने शिकायत की तहरीर पर केस दर्ज कर इस मामले में सभी 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने आरोपियों पर जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा 295A व अन्य और जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया था.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 18 May 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court Varanasi News UP NEWS NEWS
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