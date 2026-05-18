हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसड़क पर नमाज पढ़ने वालों को CM योगी की वॉर्निंग, AIMIM नेता असीम वकार बोले, 'यूपी में...'

सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को CM योगी की वॉर्निंग, AIMIM नेता असीम वकार बोले, 'यूपी में...'

CM Yogi on Namaz Statement: AIMIM नेता असीम वकार ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का यह बयान एक मुख्यमंत्री का नहीं है, उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि प्रदेश में साम्प्रदायिकता का राज है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 18 May 2026 06:47 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद के त्योहार से पहले राज्य में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर कहा है कि 'नमाज पढ़नी है, आप शिफ्ट में पढ़िए. प्यार से मानेंगे ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे.' सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होगी. मुख्यमंत्री योगी के इस बयान पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिफ्ट में नमाज के बयान पर एआईएमआईएम नेता असीम वकार ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ का यह बयान एक मुख्यमंत्री का नहीं है. वकार ने उत्तर प्रदेश सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि प्रदेश में साम्प्रदायिकता का राज है.

'नमाज पढ़नी है, शिफ्ट में पढ़िए, प्यार से मानेंगे ठीक, नहीं तो...', CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान

नमाज शिफ्ट में पढ़ने पर जताया ऐतराज

एआईएमआईएम नेता असीम वकार ने सीएम योगी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश में रहने वाले लोगों को एक हिंदू नजर और एक मुस्लिम नजर से देखते हैं. असीम वकार ने सीएम योगी के नमाज शिफ्ट में पढ़ने के बयान पर ऐतराज जताते हुए कहा है कि, लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने बड़े हनुमान जी की मंदिर के लिए पूरी सड़क बंद कर दे दी गई है. यह भी कहा कि, सीएम योगी को यह कहना चाहिए की वे सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं मुस्लिमों के नहीं.

कांग्रेस ने सीएम योगी के बयान पर जताई आपत्ति

उधर, कांग्रेस पार्टी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई. सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस नेता अभय दुबे शायरान अंदाज में कहा कि 'राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं धर्म की आड़ पर, वो इंसानियत का दर्द क्या जानेंगे.' उन्होने पूछा कि सीएम योगी आदित्यनाथ कब तक हिंदू-मुसलमान की राजनीति करेंगे. उन्होंने साथ ही दावा किया कि काम की तलाश में 8 करोड़ से अधिक लोगों ने पलायन किया है.  

'यूपी बन गया अपराध की राजधानी'

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, "आज उत्तर प्रदेश अपराध की राजधानी बन गई है. शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो गई. हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश बड़े प्रांतों में सबसे निचले स्तर पर है. उत्तर प्रदेश में न निवेश आ रहा है और न विकास हो रहा है. इस बार उत्तर प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी."

गंगा नदी में इफ्तार कर हड्डी फेंकने के मामले में 6 और आरोपियों को मिली जमानत, जेल से आएंगे बाहर

Published at : 18 May 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath AIMIM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को CM योगी की वॉर्निंग, AIMIM नेता असीम वकार बोले, 'यूपी में...'
सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को CM योगी की वॉर्निंग, AIMIM नेता असीम वकार बोले, 'यूपी में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जयवीर सिंह बोले- अजान से नींद हो रही खराब, सीएम ने कहा- सड़क पर नहीं होगी नमाज, चुनावी साल में संयोग या प्रयोग?
जयवीर सिंह बोले- अजान से नींद हो रही खराब, सीएम ने कहा- सड़क पर नहीं होगी नमाज, चुनावी साल में संयोग या प्रयोग?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिफ्ट में नमाज पढ़ने वाले CM योगी के बयान पर RJD का बड़ा बयान, 'कानून हक देता है कि…'
शिफ्ट में नमाज पढ़ने वाले CM योगी के बयान पर RJD का बड़ा बयान, 'कानून हक देता है कि…'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गंगा नदी में इफ्तार कर हड्डी फेंकने के मामले में 6 और आरोपियों को मिली जमानत, जेल से आएंगे बाहर
गंगा नदी में इफ्तार कर हड्डी फेंकने के मामले में 6 और आरोपियों को मिली जमानत, जेल से आएंगे बाहर
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)
hopal Twisha Sharma Case: ट्विशा केस में पुलिस ने की बड़ी चूक | SIT | Latest News
Bhopal Twisha Sharma Case: ससुराल वालों पर माता-पिता का गंभीर आरोप | Model | SIT | Breaking
Petrol Diesel Price Hike: भारत में फिर महंगा होने वाला है पेट्रोल-डीजल? | PM Modi Appeal | CNG
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: एक चरवाहे ने जान देकर खोल दी इजरायल की पोल! इराक में गुप्त सैन्य अड्डा का पर्दाफाश, आखिर कर क्या रहे थे यहूदी?
एक चरवाहे ने खोल दी इजरायल की पोल! इराक में गुप्त सैन्य अड्डे पर क्या कर रहे थे यहूदी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जयवीर सिंह बोले- अजान से नींद हो रही खराब, सीएम ने कहा- सड़क पर नहीं होगी नमाज, चुनावी साल में संयोग या प्रयोग?
जयवीर सिंह बोले- अजान से नींद हो रही खराब, सीएम ने कहा- सड़क पर नहीं होगी नमाज, चुनावी साल में संयोग या प्रयोग?
क्रिकेट
9वीं फिफ्टी ठोक केएल राहुल ने रचा इतिहास, एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ बन गए नंबर-1
9वीं फिफ्टी ठोक केएल राहुल ने रचा इतिहास, एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ बन गए नंबर-1
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Live: बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही 'धुरंधर 2', 61वें दिन कमाई में आई गिरावट
Live: बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही 'धुरंधर 2', 61वें दिन कमाई में आई गिरावट
इंडिया
फ्री बस यात्रा और आशा वर्कर्स की सैलरी में इजाफा... शपथ लेते ही सतीशन सरकार ने लिए ये बड़े फैसले
फ्री बस यात्रा और आशा वर्कर्स की सैलरी में इजाफा... शपथ लेते ही सतीशन सरकार ने लिए ये बड़े फैसले
इंडिया
कोरोना, युद्ध और ऊर्जा संकट! PM मोदी क्यों बोले- गरीबी के दलदल में फंसेंगे? एक्सपर्ट्स से जानें- बुरे समय के लिए कैसे बचाएं पैसे
कोरोना, युद्ध और ऊर्जा संकट! PM मोदी क्यों बोले- गरीबी के दलदल में फंसेंगे? एक्सपर्ट्स से जानें
शिक्षा
अब कम मिलेगा समर ब्रेक, जून के तीसरे हफ्ते से पढ़ाई शुरू; जानें क्या है वजह?
अब कम मिलेगा समर ब्रेक, जून के तीसरे हफ्ते से पढ़ाई शुरू; जानें क्या है वजह?
जनरल नॉलेज
Norway Hindus: नॉर्वे में कितने हिंदू रहते हैं, जानें यहां किस धर्म की सबसे ज्यादा आबादी?
नॉर्वे में कितने हिंदू रहते हैं, जानें यहां किस धर्म की सबसे ज्यादा आबादी?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget