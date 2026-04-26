उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में करेली थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज प्रियांशु हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. प्रयागराज की करेली पुलिस ने आरोपी पिता पप्पू जायसवाल को दबोच लिया है, जिस पर अपने ही बेटे प्रियंशु की निर्मम हत्या का आरोप है. पुलिस जांच में सामने आया कि पप्पू जायसवाल ने अपनी पत्नी और बेटे के बीच अवैध संबंध होने का शक जताते हुए इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था.

हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए ACP निकिता श्रीवास्तव के निर्देशन में करेली थाने की विशेष टीम गठित की गई. थाना प्रभारी आशीष सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी और मुखबिरों का मजबूत नेटवर्क सक्रिय किया.

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कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी गिरफ्तार

कड़ी मेहनत और सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी पप्पू जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है. जिसमें अवैध सम्बन्धों के शक में ह्त्या करने की बात सामने आई है. आरोपी ने बेरहमी से जूसर के हैंडल से वारकर हत्या को अंजाम दिया था. जिस कारण उसे बचाया न जा सका.

इलाके में फ़ैल गयी थी दहशत

इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फ़ैल गयी थी, कि आखिर एक पिता ने इस तरह की वारदात को कैसे अंजाम दिया. पुलिस के लिए ये पूरा केस काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया, जहां उससे बाकी पूछताछ जारी है.

उधर जानकारी में आया है कि पप्पू नशे का आदी था और काम नहीं करता था, जबकि प्रियांशु सब्जी बेचकर परिवार चलाता था. हत्या के बाद आरोपी ने परिवार को धमकाया, कमरे में ताला लगाकर फरार हो गया था.

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