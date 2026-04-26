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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज प्रियांशु हत्याकांड का खुलासा: अवैध संबंध के शक में पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार

प्रयागराज प्रियांशु हत्याकांड का खुलासा: अवैध संबंध के शक में पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार

Prayagraj News In Hindi: आरोपी को अपने ही बेटे प्रियंशु की निर्मम हत्या का आरोप है. पुलिस जांच में सामने आया कि पप्पू जायसवाल ने अपनी पत्नी और बेटे के बीच अवैध संबंध होने का शक था.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 26 Apr 2026 10:09 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में करेली थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज प्रियांशु हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. प्रयागराज की करेली पुलिस ने आरोपी पिता पप्पू जायसवाल को दबोच लिया है, जिस पर अपने ही बेटे प्रियंशु की निर्मम हत्या का आरोप है. पुलिस जांच में सामने आया कि पप्पू जायसवाल ने अपनी पत्नी और बेटे के बीच अवैध संबंध होने का शक जताते हुए इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था.

हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए ACP निकिता श्रीवास्तव के निर्देशन में करेली थाने की विशेष टीम गठित की गई. थाना प्रभारी आशीष सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी और मुखबिरों का मजबूत नेटवर्क सक्रिय किया.

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कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी गिरफ्तार

कड़ी मेहनत और सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी पप्पू जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है. जिसमें अवैध सम्बन्धों के शक में ह्त्या करने की बात सामने आई है. आरोपी ने बेरहमी से जूसर के हैंडल से वारकर हत्या को अंजाम दिया था. जिस कारण उसे बचाया न जा सका.

इलाके में फ़ैल गयी थी दहशत

इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फ़ैल गयी थी, कि आखिर एक पिता ने इस तरह की वारदात को कैसे अंजाम दिया. पुलिस के लिए ये पूरा केस काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया, जहां उससे बाकी पूछताछ जारी है.

उधर जानकारी में आया है कि पप्पू नशे का आदी था और काम नहीं करता था, जबकि प्रियांशु सब्जी बेचकर परिवार चलाता था. हत्या के बाद आरोपी ने परिवार को धमकाया, कमरे में ताला लगाकर फरार हो गया था.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 26 Apr 2026 10:09 PM (IST)
Tags :
Murder News UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
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