उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के भिनगा में प्रस्तावित ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कार्यक्रम को लेकर विवाद हो गया है. स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम से पहले उन्हें नोटिस जारी किया है, जिसमें कानून व्यवस्था का हवाला देकर दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है. जिसके बाद उनके समर्थकों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है.



स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज 14 जुलाई को एक दिवसीय दौरे पर श्रावस्ती पहुंचेंगे, जहां उन्हें भिनगा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेना था. लेकिन इस कार्यक्रम से पहले पुलिस प्रशासन ने उ्न्हें नोटिस दिया है, जिसमें सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है.

नोटिस पर समर्थकों ने जताई नाराजगी

प्रशासन के इस नोटिस को लेकर शंकराचार्य के समर्थकों, संतों और भक्तों में नाराजगी देखने को मिली है. समर्थकों ने प्रशासन से कार्यक्रम में अनावश्यक बाधा न डालने की मांग की है. जिसके बाद इस मामले को लेकर जिले में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

आयोजकों ने नोटिस पर उठाए सवाल

इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक डॉक्टर आर.के. मिश्रा ने प्रशासन के नोटिस पर सवाल खड़े हैं. उन्होंने कहा कि मंगलवार को इकौना स्थित डॉ. आर.के. हॉस्पिटल में चरण पादुका पूजन और दर्शन का विशेष कार्यक्रम होना हैं. प्रशासन को इसकी बहुत पहले से जानकारी दी गई है. ये विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम हैं लेकिन, आज पुलिस का नोटिस आया कि आपने इसके लिए परमिशन ली या नहीं.

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आयोजक ने कहा कि ये कार्यक्रम निजी अस्पताल परिसर में होना तय है. निजी स्थान पर कोई धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है. इसमें किसी भी तरह से सार्वजनिक व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं था. इसके बावजूद पुलिस ने नियमों का हवाला देकर कार्यक्रम रुकवा दिया, जो कि आस्था पर चोट है.

उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि प्रशासन इस कार्यक्रम में बाधा डालना चाह रहा है. हम इस मामले में कोई राजनीति नहीं चाहते हैं. हम चाहते हैं कि शंकराचार्य जी हमारे यहां आए और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो.

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