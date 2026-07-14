Hapur Road Accident: हापुड़ में डिवाइडर से टकराई बाइक, दर्दनाक हादसे ने उजाड़ा परिवार; तीन बच्चों सहित पिता की मौत
Hapur Road Accident: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के बछलौता फ्लाईओवर के पास एक अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकरा गई, हादसे में तीन बच्चों सहित एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. मां की हालत गंभीर बनी है.
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के बछलौता फ्लाईओवर के पास एक अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकरा गई, हादसे में तीन बच्चों सहित एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में पिता, दो मासूम बेटियां और एक बेटा शामिल है, जबकि गंभीर रूप से घायल मां का इलाज चल रहा है.
जानकारी के अनुसार, शाहजहांपुर जिले के खुदागंज थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर निवासी अशोक 45 वर्ष, पुत्र रामेश्वर दयाल, नोएडा में राजमिस्त्री का काम करते थे. सोमवार को वे अपनी बाइक पर अपनी पत्नी रिंकी 42 वर्ष, बेटे अनुज 14 वर्ष, बेटी मीनाक्षी 8 वर्ष और सबसे छोटी बेटी राधिका 4 वर्ष को बैठाकर शाहजहांपुर से नोएडा के लिए निकले थे.
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डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित बाइक
बताया गया कि जैसे ही परिवार हापुड़ जिले में बाबूगढ़ के बछलौता फ्लाईओवर के पास पहुंचा, तो अचानक उनकी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई और सीधे जाकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि 4 वर्षीय मासूम राधिका की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाकी सभी सदस्य गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए.
पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती
हादसे की सूचना मिलते ही बाबूगढ़ थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल नजदीकी देवनंदनी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान सबसे पहले पिता अशोक ने दम तोड़ दिया. इसके बाद मां रिंकी, बेटे अनुज और बेटी मीनाक्षी की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज मेरठ रेफर किया गया. मेरठ में उपचार के दौरान 8 वर्षीय मीनाक्षी और 14 वर्षीय अनुज ने भी दम तोड़ दिया.
दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत
इस दर्दनाक हादसे में परिवार के 5 सदस्यों में से 4 की मौत हो चुकी है, जबकि मां रिंकी का उपचार जारी है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. हादसे के बाद राजमार्ग पर पुलिस बल तैनात रहा और क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल को किनारे कर यातायात सुचारू कराया गया.
पुलिस ने दी मृतकों के परिजनों की सूचना
पुलिस के मुताबिक, मृतकों के परिजनों को इस हादसे की सूचना दे दी गई है. पुलिस द्वारा मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार को पूरी तरह से उजाड़ दिया है, जिससे गांव हसनपुर में भी शोक की लहर दौड़ गई है.
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