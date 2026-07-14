महोबा में शराबी की हैवानियत: 55 वर्षीय महिला के सिर पर पत्थरों से ताबड़तोड़ तीन वार, हालत नाजुक

महोबा जिले के चरखारी कस्बे में सोमवार देर रात एक शराबी दबंग ने 55 वर्षीय अधेड़ महिला पर पत्थरों की चीप से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. सिर पर हुए तीन जानलेवा प्रहार से महिला लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.

दरअसल मड़वासन मोहल्ले की रहने वाली गिरजादेवी पत्नी पन्नालाल, अपने पड़ोस में राजेंद्र की छोटी सी किराना दुकान पर बैठी हुई थीं. इसी दौरान मोहल्ले का ही रहने वाला आरोपी राकेश कुमार शराब के नशे में धुत होकर आया और अपने चाचा के साथ गाली-गलौज करने लगा. यहीं नहीं आरोपी अचानक महिला पर भड़क गया. उसने महिला को वहां से जाने को कहा और देखते ही देखते पास में रखी पत्थरों की भारी चीप उठा ली. आरोपी ने महिला के सिर पर एक के बाद एक तीन बार जोरदार प्रहार किए.

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आरोपी के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल

बताया गया कि हमला इतना भयानक था कि महिला के सिर पर चोट लगते ही वह चीप भी टूट गई और गिरजादेवी लहूलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ीं. चीख-पुकार सुनकर आसपास के पड़ोसी और राहगीर तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए. परिजनों ने आनन-फानन में घायल महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरखारी पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद, सिर की गंभीर चोट यानी हेड इंजरी को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए महोबा जिला अस्पताल रेफर कर दिया है.

शराब के नशे में आरोपी आए दिन मचाता है उत्पात

ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर विनय कुमार पटेल के मुताबिक महिला की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है. परिजनों का आरोप है कि आरोपी राकेश आदतन झगड़ालू है, जो रोजाना शराब पीकर मोहल्ले में उत्पाद मचाता है. इससे पहले भी वह कई लोगों के साथ मारपीट कर एक बच्चे का हाथ तक तोड़ चुका है. बहरहाल, घटना की सूचना मिलते ही चरखारी कोतवाली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी शराबी युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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