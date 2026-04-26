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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपहलगाम हमले में मारे गए शख्स की पत्नी सीएम से क्यों नहीं मिल पा रहीं? अखिलेश यादव ने उठाए सवाल

पहलगाम हमले में मारे गए शख्स की पत्नी सीएम से क्यों नहीं मिल पा रहीं? अखिलेश यादव ने उठाए सवाल

UP Politics: शुभम द्विवेदी की बीते साल जम्मू-कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमले में जान चली गयी थी. इस बीच उनकी पत्नी ऐशान्या का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें CM योगी से न मिल पाने पर निराशा जताई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 26 Apr 2026 09:50 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कानपूर के रहने वाली स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की बीते साल जम्मू-कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमले में जान चली गयी थी. इस बीच उनकी पत्नी ऐशान्या का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय मांगा और मुलाक़ात नहीं हो सकी. अब इस पर सियासी भी शुरू हो गयी है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर निराशा जाहिर की और सवाल उठाया कि क्या है भाजपा अक महिला सम्मान ?

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस संबंध में इंटरव्यू का वीडियो शेयर करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट किया है. जिसमें सवाल उठाया गया है. उन्होंने इसकी निंदा की है और उनकी मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करने की मांग दोहराई है.

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अखिलेश यादव का पोस्ट

अपने एक्स हैंडल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वीडियो के साथ लिखा, “जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल हुए आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के व्यापारी स्व. शुभम द्विवेदी की पत्नी ने इस बात पर सार्वजनिक तौर पर दुख प्रकट किया है कि वो उप्र के मुख्यमंत्री से कई महीनों से मिलने की लगातार कोशिश कर रही हैं परंतु उनकी तरफ़ से कोई जवाब नहीं आ रहा है. क्या यही है भाजपा का महिला सम्मान का असली सच? ये घोर निंदनीय है कि अपने राज्य की एक पीड़ित बेटी का दर्द सुनने का समय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है लेकिन दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने का समय है.”

मुख्यमंत्री के व्यवहार पर सवाल

अखिलेश यादव ने आगे लिखा, “भाजपा के घोर समर्थक तक मुख्यमंत्री जी के इस निर्दयी व्यवहार पर बेहद शर्मिंदा होंगे, खासतौर से एक औरत होने के नाते भाजपा की महिला सदस्यों को मुख्यमंत्री जी का ये रूखा व्यवहार बहुत खल रहा होगा. जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हो और ऊपर से वो उपेक्षा का शिकार भी तो निराश-हताश होकर और टूट जाता है. ये हालात कभी किसी की ज़िंदगी में न आएं. इस उपेक्षा के पीछे अगर और कोई वजह हो तो वो स्पष्ट की जाए.”

शुभम को शहीद का दर्जा देने की मांग

सपा प्रमुख ने ने मांग उठाते हुए कहा, “हमारी माँग है कि स्व. शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा दिया जाए और महिला की सरकारी नौकरी की मांग पूरी करी जाए. अगर ये नहीं हुआ तो हम सरकार में आकर ये माँग पूरी करेंगे. भाजपा संवेदनहीन भी और हृदयहीन भी.”

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Published at : 26 Apr 2026 09:48 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS Shubham Dwivedi
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