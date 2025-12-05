प्रयागराज माघ मेला 2026: श्रद्धालुओं के लिए तैयार 3 अस्थायी बस अड्डे, 3800 बसों का बेड़ा तैनात

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से माघ मेला शुरू होने जा रहा है. जिसकी तैयारीयां इस समय अंतिम चरण में हैं. इसमें यूपी परिवहन निगम ने मेले को देखते हुए ख़ास इंतजाम किए हैं और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो इसके लिए तीन अस्थाई बस अड्डों निर्माण किया जा रहा है. इसमें रूटीन के साथ-साथ अतिरिक्त बसें भी लगाईं जा रहीं हैं.

रोडवेज अधिकारियो ने यात्रियों की सहूलियत के लिए सभी बस अड्डों पर अतरिक्त कर्मचारियों को भी तैनात करने का फैसला लिया है.सभी जिलों से माघ मेले के लिए बसें उपलब्ध रहेंगी.

200 अतिरिक्त बसें रहेंगी

परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह के मुताबिक माघ मेले के आयोजन के लिए परिवहन निगम ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. उन्होंने बतया कि श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए तीन अस्थाई बस अड्डों का निर्माण किया जा रहा है. इसके साथ ही परिवहन निगम 3800 बसों का बेड़ा भी लगाएगा. जिसमें 200 बसें रिजर्व में रखी जाएंगी. इमरजेंसी की स्थिति में इन बसों का संचालन किया जाएगा.

स्नान प्रमुख पर्वों को छोड़कर सामान्य दिनों में भीड़ कम होने पर 1800 बसों का संचालन प्रतिदिन किया जाएगा. माघ मेले में आने वाली संभावित भीड़ के मद्देनजर अस्थाई बस अड्डे भी बनाए जा रहे हैं. मेले के दौरान इन्हीं अस्थाई बस अड्डों से बसों का संचालन किया जाएगा. गंगा पार झूंसी इलाके में एक अस्थाई बस अड्डा बनेगा. जहां से जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर और वाराणसी की ओर बसों का संचालन किया जाएगा. दूसरा बस अड्डा यमुना पार इलाके में नैनी के लेप्रोसी चौराहे के करीब बनाया जाएगा. यहां से बांदा चित्रकूट के साथ ही मिर्जापुर की ओर जाने वाली बसों का संचालन होगा. ‌

इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए रीवा की ओर जाने वाली बसों का संचालन लेप्रोसी में बने अस्थाई बस अड्डे से किया जाएगा. ‌ इसके अलावा सिविल लाइंस और विद्या वाहिनी अस्थाई बस अड्डे से भी बसों का संचालन किया जाएगा. ‌ यहां से लखनऊ, अयोध्या और कानपुर के लिए बसों का संचालन किया जाएगा.

अस्थाई बस अड्डे बढाए जा सकते हैं

यूपी परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह के मुताबिक अगर इसके बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है तो नेहरू पार्क और बेला कछार में भी अस्थाई बस अड्डे बनाए जाएंगे. ‌ ताकि मेले में आने वाली भीड़ को आसानी से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके. इसके अलावा शहर में 50 इलेक्ट्रिक बसें हैं. ‌यह बसें भी यात्रियों की सुविधा के अनुसार चलाई जाती रहेंगी.