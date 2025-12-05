'मदद करने नहीं, कारोबार करने आए हैं पुतिन', रूस के राष्ट्रपति के दौरे पर बोले अखिलेश यादव

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं, जहां वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुतिन के दौरे को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि रूस के राष्ट्रपति कारोबार करने आए हैं, आपकी मदद करने नहीं आए हैं. रूस और चीन का रिश्ता बहुत मजबूत है.

लखनऊ में सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा आज डॉलर कहां पहुंच गया है? टैरिफ लग गया है, अगर रशिया के राष्ट्रपति आए हैं तो वह कारोबार करने आए हैं, आपकी मदद नहीं होगी. वहीं अखिलेश यादव ने कफ सिरप मामले के साथ SIR प्रक्रिया को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने की मांग की.

SIR पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "जब आधार कार्ड में पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें पूरा डेटा है. बैंक खाता, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन की रजिस्ट्री, मेडिकल सुविधा, पासपोर्ट सब कुछ आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है तब आप मतदाता सूची को आधार कार्ड से क्यों नहीं जोड़ रहे? इन्हें जनता को परेशान करना है."

आज बुलडोजर कहां है?- अखिलेश यादव

वहीं कफ सिरप मामले पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा यह जो बनारस में और कई प्रदेशों में फैला हुआ नेटवर्क है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं. दवाई, खांसी के सिरप पर प्रश्न लग रहे हैं. आज बुलडोजर कहां है? उन्होंने कहा कि इस बार जनता इन्हें बुरी तरह हरा देगी, जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे. बुलडोजर चला है सबसे ज्यादा PDA पर, PDA समाज के ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है, पीड़ित किए गए हैं. वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि हमारा देश कैसे और सुरक्षित हो. बीजेपी वाले संविधान को न मानने वाले लोग हैं, SIR भी NRC का शॉर्टर फॉर्म है.

यूपी में घुसपैठी होने पर अखिलेश यादव ने कसा तंज

हाल में यूपी में घुसपैठियों के सर्च अभियान पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में कितने घुसपैठी निकल गये है. यूपी में कोई घुसपैठी नहीं है. यह सरकार गरीबों के खिलाफ है. अगर लखनऊ में घुसपैठी आये हैं तो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे ? घुसपैठ को लेकर यह सरकार झूठ बोल रही है. छह दिसम्बर को बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम रद्द करने पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी संविधान के खिलाफ है. बीजेपी बाबा साहेब के खिलाफ है कार्यक्रम कैंसल कराया दिया गया.