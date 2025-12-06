प्रयागराज में 'शाही' विदाई, दुल्हन को ससुराल ले जाने के लिए हेलिकॉप्टर लेकर पहुंचा दूल्हा

शादियों के सीजन में अक्सर दूल्हा-दुल्हन इस पल को यादगार बनाने के लिए कुछ अनोखा करते हैं. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में अमन यादव और आरती की शादी की चर्चा जोरों से है. विदाई के वक़्त दूल्हे अमन ने अपनी पत्नी आरती को ऐसा तोहफा दिया कि वो शायद जिन्दगी भर न भूले. दुल्हन की विदाई के लिए अमन ने हेलिकॉप्टर का इंतजाम किया और आठ किमी की दूरी महज आठ मिनट में ही तय कर ली.

इस अनूठी विदाई को देखने के लिए गांव के साथ-साथ आसपास के सैकड़ों लोग पहुंच गए. यही नहीं इस लम्हे को कैद कर इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल कर दिया.

4 दिसम्बर को शादी-5 को विदाई

जानकारी के मुताबिक करछना थाना क्षेत्र निवासी दूल्हा अमन यादव 4 दिसम्बर को बारात लेकर नैनी इलाके में आरती के घर आया था. शादी की रस्में निभाने के बाद अगली सुबह 5 दिसम्बर को अमन ने दुल्हन को ससुराल ले जाने के लिए हेलिकॉप्टर का इंतजाम किया. जिसे देख दुल्हन समेत उसके घरवाले भी हरान रह गए.

लाल जोड़े में सजी दुल्हन की हेलिकॉप्टर से विदाई की खबर पूरे गांव में आग की तरह फ़ैल गयी. खेतों में हेलीपैड बनाया गया. हेलिकॉप्टर में विदाई देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा. लोग इस लम्हे को अपने-अपने मोबाइल में कैद करने लगे. देखते ही देखते ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

जिंदगी भर याद रहेगा पल

दूल्हे अमन यादव ने इस मौके पर कहा कि मेरी पत्नी आरती मेरे लिए बहुत ख़ास है. मेरी दिली इच्छा थी कि उसकी विदाई कुछ अलग हो. पैसे तो फिर आ जाएंगे, लेकिन ये पल हमें जिन्दगी भर याद रहेगा. इसलिए विदाई के लिए हेलिकॉप्टर बुक किया.

हेलिकॉप्टर से अमन अपनी दुल्हनिया आरती को तो चंद मिनटों में उड़ाकर ले गया, लेकिन इलाके के लोगों के लिए भी यह पल यादगार बन गया. ग्रामीणों ने बताया कि हमारे इलाके में किसी भी दुल्हन की ऐसी विदाई नहीं हुई.