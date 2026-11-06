हिंदू राष्ट्र पर प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान, 2027 में CM योगी की वापसी पर क्या कहा?

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीघापुर में चल रही शिव महापुराण कथा में आस्था का महाकुंभ लगा है. बैसवारा की पवित्र भूमि पर हजारों शिवभक्त कथा श्रवण करने पहुंच रहे हैं. इस दौरान सुप्रसिद्ध कथा वाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने हिंदू राष्ट्र, सनातन पर हमले और यूपी की सियासत पर बड़े बयान दिए हैं.

बीघापुर के गौरी गांव में अरुण सिंह द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा में पं. प्रदीप मिश्रा शामिल हुए. उन्होंने कहा कि बैसवारा की पवित्र भूमि, मां चंद्रिका देवी और मां गंगा के तट पर हुई इस कथा में हजारों माताएं और लाखों शिवभक्त शामिल हुए. ये क्षेत्र मूलतः शिव की भूमि है. उन्होंने आयोजक अरुण सिंह के परिश्रम की सराहना की और कहा कि हर भक्त एक लोटा जल चढ़ाए और पंचाक्षर मंत्र 'ॐ नमः शिवाय' का जाप कर जीवन सार्थक करें.

'जब माफी मांग ली गई तो बाबा की कृपा है'

बागेश्वर धाम पर राम-कृष्ण को लेकर दिए गए बयान और सनातन पर हमले के सवाल पर पं. मिश्रा ने कहा कि व्यासपीठ पर भाव के अनुसार कथा कही जाती है. जब माफी मांग ली गई तो बाबा की कृपा है. सभी सनातनी एक हैं, एकजुट होकर आगे बढ़ें.

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'भारत पहले से हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा'

हिंदू राष्ट्र के सवाल पर पं. मिश्रा ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा भारत पहले से हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा. जहां मंदिरों में दीप जलते हैं, घंटा बजता है, गंगा-यमुना बहती हैं वो भूमि हिंदू राष्ट्र ही है,बस सील-ठप्पा लगना बाकी है. राजा भैया के बयान पर उन्होंने कहा कि योगी जी ने कहा है 'बटोगे तो कटोगे', इसलिए बंटना नहीं है.

युवाओं से उन्होंने अपील की कि अच्छी एजुकेशन लें, माता-पिता की सेवा करें, क्योंकि माता-पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं. 2027 में योगी सरकार के सवाल पर बोले - बाबा विश्वनाथ चाहेंगे तो जरूर आएगी. कुबेर धाम के लिए अरुण सिंह द्वारा दी गई जमीन पर जल्द प्रक्रिया शुरू होगी.