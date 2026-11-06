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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर: जाम में फंसी एंबुलेंस, जिंदगी के लिए जूझता रहा सिपाही, मौत पर पिता का छलका दर्द

कानपुर: जाम में फंसी एंबुलेंस, जिंदगी के लिए जूझता रहा सिपाही, मौत पर पिता का छलका दर्द

कानपुर में एंबुलेंस को रास्ता दिलाने के लिए घायल सिपाही के पिता कभी भीड़ के सामने हाथ जोड़ते तो कभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से गुहार लगाते रहे. अस्पताल पहुंचने से पहले ही बेटे ने दम तोड़ दिया.

Written By : अशोक सिंह, कानपुर |  Updated at : 06 Nov 2026 05:58 PM (IST)
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फतेहपुर में सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी एक सिपाही की जिंदगी एंबुलेंस में ही दम तोड़ गई. सड़कों पर लगी जाम की लंबी कतारें इसकी वजह बनी. फतेहपुर में डंपर की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए सिपाही को लेकर जा रही एंबुलेंस करीब डेढ़ से 2 घंटे तक जाम में फंसी रही. परिवार का आरोप है कि बीजेपी की लोकतंत्र बचाओ रैली के चलते शहर में जगह-जगह भीषण जाम लगा था. एंबुलेंस को रास्ता दिलाने के लिए घायल सिपाही के पिता कभी भीड़ के सामने हाथ जोड़ते तो कभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से गुहार लगाते रहे. 

ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी एंबुलेंस निकलवाने के लिए मशक्कत करते रहे, लेकिन जाम के आगे किसी की कोशिश काम नहीं आई. आखिरकार अस्पताल पहुंचने से पहले ही एंबुलेंस में बेटे की सांसें थम गईं.

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इकलौते बेटे को अपनी आंखों के सामने खोने का गम

करीब डेढ़ घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते बेटे को लेकर पिता जब हैलट अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा- 'सॉरी दादा, आप लाने में देर कर चुके हैं.' इतना सुनते ही पिता बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़े. इकलौते बेटे को अपनी आंखों के सामने खोने का गम और उसे समय पर इलाज न दिला पाने की बेबसी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी. वह फूट-फूटकर रोने लगे. पिता का कहना था कि उनका बेटा एंबुलेंस में दर्द से तड़पता रहा.

अंबेडकरनगर से सम्मन तामील कराने निकला था सिपाही

घाटमपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव निवासी प्रमोद सचान किसान हैं. परिवार में पत्नी विभा सचान, बेटा प्रांशु सचान (22) और बेटी चांदनी सचान हैं. पिता प्रमोद ने बताया कि उनका इकलौता बेटा प्रांशु वर्ष 2025 बैच का सिपाही था. वर्तमान में उसकी तैनाती अंबेडकरनगर जिले की डांडा कोतवाली में थी. मंगलवार को प्रांशु अंबेडकरनगर से कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर और रायबरेली में सम्मन तामील कराने के लिए निकला था.

उसने सबसे पहले कानपुर देहात के रसूलाबाद और फिर कानपुर नगर के बिधनू में सम्मन तामील कराया. इसके बाद उसे फतेहपुर जाना था. इसी दौरान रास्ते में पिता प्रमोद सचान मिल गए. इसके बाद पिता को साथ लेकर वह बाइक से फतेहपुर के लिए रवाना हो गया.

डंपर ने बाइक में मारी टक्कर, पहिये के नीचे आया सिपाही

पिता के मुताबिक, हमलोग फतेहपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में बक्सर मोड़ के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे डंपर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार पिता-पुत्र उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे. बाइक पर पीछे बैठे प्रांशु डंपर के पहिये के नीचे आ गए और गंभीर रूप से कुचल गए. हादसे में प्रांशु गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पिता को मामूली चोटें आईं.

आरोपी डंपर चालक मौके से फरार

हादसे के बाद आरोपी डंपर चालक मौके से फरार हो गया. दुर्घटना देखकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और डायल 112 पर सूचना दी. जानकारी मिलते ही कल्याणपुर थाने की पुलिस पहुंची. पुलिस ने दोनों घायलों को नजदीकी सीएचसी पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने प्रांशु की हालत गंभीर देखते हुए उसे हैलट अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बेटे को याद कर बार-बार बिलख पड़े पिता

पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे पिता प्रमोद सचान अपने बेटे को याद कर बार-बार बिलख पड़ते. उन्होंने कहा कि हादसे के बाद से ही उनका बेटा दर्द से तड़प रहा था. वह उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहे. एंबुलेंस जाम में फंसी तो वह नीचे उतरकर कभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के सामने हाथ जोड़ते तो कभी भीड़ से रास्ता देने की विनती करते रहे. 

उन्होंने लोगों से कहा कि 'हमार बिटवा का एक्सीडेंट हो गओ है, एंबुलेंस जान देव.' इसके बावजूद एंबुलेंस को रास्ता नहीं मिल सका. ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी उसे निकलवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भारी जाम के चलते एंबुलेंस आगे नहीं बढ़ पाई. 

गांव में ही दी जाएगी अंतिम सलामी

मृतक सिपाही प्रांशु सचान के शव का गुरुवार (05 नवंबर) को पोस्टमार्टम करा दिया गया. इसके बाद परिजन शव को घाटमपुर क्षेत्र के मोतीपुर गांव लेकर जाएंगे. गांव में ही पुलिस विभाग की ओर से उसे अंतिम सलामी दी जाएगी. इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा. परिवार के इकलौते बेटे की असमय मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है.

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About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 06 Nov 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Kanpur News UP NEWS UP Police
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