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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में अब 80 बनाम 20 का असल मतलब क्या? CM योगी के बयान को अखिलेश ने अपने तरीके से समझाया

UP में अब 80 बनाम 20 का असल मतलब क्या? CM योगी के बयान को अखिलेश ने अपने तरीके से समझाया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच ये बयानबाजी देखने को मिल रही है. अखिलेश यादव ने योगी के 80 बनाम 20 के बयान पर पलटवार किया है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 10 Nov 2026 02:16 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच ये बयानबाजी देखने को मिल रही है. ये बयानबाजी चुनावों से पहले एक नए मुद्दे को बढ़ावा दे सकती है.

सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए एक बयान पर अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए एक एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि है सीएम के बयान का मतलब है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन अधिकतम 80 सीटों पर ही लड़ने लायक है और सपा एनडीए से बेहतर है. 

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अखिलेश यादव का दावा- NDA पर PDA भारी

एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, 'उप्र के मुख्यमंत्री जी का 80-20 से मतलब ये है कि उनका बीजेपी गठबंधन अधिकतम 80 सीट पर ही लड़ने लायक होगा और पीडीए गठबंधन, एनडीए के मुक़ाबले 20 (बीस) साबित होगा.' इस पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने सांकेतिक शब्दों में कहा है कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन को हार मिलेगी. NDA इतना कमजोर पड़ेगा कि पूरी 403 विधानसभा सीटों में वो अधिकतम 80 सीटें ही जीत सकेगी और सपा का PDA गठबंधन NDA के मुकाबले 20 साबित होगा मतलब अधिक बेहतर प्रदर्शन करेगा. 

योगी ने क्या कहा था?

बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार (8 नवंबर) को सीएम योगी ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी की जीत का दावा किया था. सीएम योगी ने साथ ही कहा था कि 2027 का विधानसभा चुनाव की लड़ाई 80 बनाम 20 की होगी. यह अनुपात मतदाताओं और सीटों, दोनों में ही दिखाई देगा. गौर करें तो सीएम योगी ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों का हवाला देते हुए ये बाते कहीं थी, जिसमें बीजेपी ने 10 में 8 और सपा ने केवल 2 सीटें जीती थीं.

ऐसा लगता है कि उन्होंने इसके जरिए चुनावों से पहले ही नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास किया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में 80 प्रतिशत मतदाता NDA और केवल 20 प्रतिशत मतदाता ही पीडीए के साथ हैं. इसके अलावा सीएम योगी ने कहा था कि जेन-जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ है और इस बार भी यूपी में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 10 Nov 2026 02:16 PM (IST)
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