PM मोदी के काशी दौरे पर सस्पेंस, नवंबर में मिल सकती हैं 4 सौगातें

उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अक्टूबर महीने में काशी दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार देव दीपावली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी काशी दौरा अभी तय नहीं है. लेकिन संभवतः वह 24 नवंबर के बाद वाराणसी आ सकते हैं.

इस दौरान वह वाराणसी में तैयार हो रहे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात जनपद वालों को देंगे जिसमें से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और रोप -वे प्रोजेक्ट भी शामिल है. जिसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गयीं हैं.

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काशी को इन 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का तोहफा मिल सकता है

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार, अभी तक अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी काशी दौरा प्रस्तावित नहीं है. लेकिन संभवतः वह देव दीपावली के बाद काशी आ सकते हैं. इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट गंजारी का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रोप वे प्रोजेक्ट, आयुर्वेद एम्स ( शाहंशाहपुर वाराणसी) और दालमंडी सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का शुभारंभ होना लगभग तय है.

इनमें से दो प्रोजेक्ट वाराणसी का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और रोप -वे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है. हालांकि नवंबर में प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा यूपी विधानसभा चुनाव दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण होगा और इस दौरान काशी और आसपास के जनपद को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात मिल सकती है.

वाराणसी में चुनाव और त्योहारों का सीजन

वाराणसी खंड के एमएलसी चुनाव भी जनपद में होने वाले हैं. इसके अलावा पितृ पक्ष की अवधि के बाद काशी के प्रमुख त्योहारों के साथ-साथ पारंपरिक आयोजन भी शुरू हो जाएंगे. विशेष तौर पर वाराणसी में नवरात्र और प्रकाश पर्व देव दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है. शहर की सड़के और बाजार काफी व्यस्त होते हैं. ऐसे में इस बात को लेकर अधिक संभावना है कि देव दीपावली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा हो सकता है.

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