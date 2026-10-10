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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनवरात्र पर वाराणसी में बंद रहेंगी मीट की दुकानें, नगर निगम ने जारी किया आदेश

नवरात्र पर वाराणसी में बंद रहेंगी मीट की दुकानें, नगर निगम ने जारी किया आदेश

नवरात्र पर्व को देखते हुए वाराणसी नगर निगम ने मीट दुकानों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है. नवरात्रि के दिनों में शहर की सभी मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 10 Oct 2026 07:59 PM (IST)
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वाराणसी में शारदीय नवरात्र को देखते हुए मीट दुकानों के लिए बड़ा आदेश आया है. वाराणसी प्रशासन ने नवरात्र में शहर के सभी मांस मछली की दुकान बंद रखने का आदेश जारी किया है. यह आदेश वाराणसी नगर निगम की तरफ से जारी किया गया है. साथ ही आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई की बात कही गई है.

दरअसल, शारदीय नवरात्र को देखते वाराणसी नगर निगम ने मीट दुकानों को लेकर अहम आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, श्री काशी विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर क्षेत्र में भी मांस मछली की बिक्री व पशुवध पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है. नगर निगम ने आदेश श्रद्धालुओं की भावनाओं को देखते हुए जारी किया है. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी.

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Published at : 10 Oct 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
UP NEWS VARANASI NEWS Navaratri 2026
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