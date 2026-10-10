CM योगी ने कबूला अयोध्या चुनाव चैलेंज तो सपा चीफ बोले- 'लोकसभा भूल गए क्या'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनौती शनिवार को स्वीकार कर ली और उन्हें अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया. दोनों नेताओं के बीच ये जुबानी जंग लगातार बढ़ती जा रही है. इस बीच सीएम योगी द्वारा चैलेंज स्वीकार करने पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दे दी है.

सपा चीफ ने एक्स पोस्ट में लिखा, "पवन का झोंका आएगा, अंहकार सब उड़ जाएगा. अयोध्या में ‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरों को हराने के लिए हमारा एक युवा ‘पीडीए प्रहरी’ ही काफी है. चोरों को क्लीन चिट देने वाले दरअसल हिस्सेदार होते हैं. दूध का दूध, पानी का पानी तो हुआ नहीं, इस बार जनता घमंड का सारा पानी उतार देगी. लोकसभा भूल गए क्या?"

'पावन स्थलों पर वनस्पतिजीवियों का कोई काम नहीं'

अखिलेश यादव ने आगे लिखा, "और बाकी कसर अयोध्या की वो माताएं पूरा कर देंगी जिन्होंने सरेआम दुखी मां का अपमान करते हुए दुर्व्यवहारी दंभियों को देखा है." उन्होंने आगे लिखा, "अपने इंटर्नल सर्वे में आपको ये बात पता चली कि नहीं कि अयोध्या में आपकी तरफ से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है. पावन स्थलों पर वनस्पतिजीवियों का कोई काम नहीं."

सीएम योगी ने चैलेंज स्वीकार करते हुए क्या कहा?

बलरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि दोनों नेताओं को अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए. इससे दो दिन पहले अखिलेश यादव ने आदित्यनाथ को अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी.

आदित्यनाथ ने कहा, "अखिलेश जी, अयोध्या हमारी पवित्र भूमि है. वहां के विकास में कोई कमी न रहे और उत्तर प्रदेश की पहचान किसी तरह खराब न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मैं बार-बार अयोध्या जाता हूं. यह हमारी आस्था और भक्ति का केंद्र है. हम वहां चुनाव लड़ने नहीं जाते, बल्कि वहां के सर्वांगीण विकास के लिए जाते हैं."

उन्होंने कहा, "मैं आपको अयोध्या से नामांकन दाखिल करने का निमंत्रण देता हूं. मैं भी वहां से चुनाव लड़ूंगा और अपना भाग्य आजमाऊंगा. निर्णय होने दें. आप आएं और मैं भी आऊंगा. लड़ाई प्यादों से क्यों होनी चाहिए? आमने-सामने की लड़ाई होनी चाहिए."

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