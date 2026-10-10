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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी ने कबूला अयोध्या चुनाव चैलेंज तो सपा चीफ बोले- 'लोकसभा भूल गए क्या'

CM योगी ने कबूला अयोध्या चुनाव चैलेंज तो सपा चीफ बोले- 'लोकसभा भूल गए क्या'

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने के चैलेंंज दिया. सीएम योगी ने उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए सपा चीफ को ही चैलेंज दे दिया. अब सपा चीफ ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 10 Oct 2026 09:20 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनौती शनिवार को स्वीकार कर ली और उन्हें अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया. दोनों नेताओं के बीच ये जुबानी जंग लगातार बढ़ती जा रही है. इस बीच सीएम योगी द्वारा चैलेंज स्वीकार करने पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दे दी है.

सपा चीफ ने एक्स पोस्ट में लिखा, "पवन का झोंका आएगा, अंहकार सब उड़ जाएगा. अयोध्या में ‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरों को हराने के लिए हमारा एक युवा ‘पीडीए प्रहरी’ ही काफी है. चोरों को क्लीन चिट देने वाले दरअसल हिस्सेदार होते हैं. दूध का दूध, पानी का पानी तो हुआ नहीं, इस बार जनता घमंड का सारा पानी उतार देगी. लोकसभा भूल गए क्या?"

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'पावन स्थलों पर वनस्पतिजीवियों का कोई काम नहीं'

अखिलेश यादव ने आगे लिखा, "और बाकी कसर अयोध्या की वो माताएं पूरा कर देंगी जिन्होंने सरेआम दुखी मां का अपमान करते हुए दुर्व्यवहारी दंभियों को देखा है." उन्होंने आगे लिखा, "अपने इंटर्नल सर्वे में आपको ये बात पता चली कि नहीं कि अयोध्या में आपकी तरफ से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है. पावन स्थलों पर वनस्पतिजीवियों का कोई काम नहीं."

सीएम योगी ने चैलेंज स्वीकार करते हुए क्या कहा?

बलरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि दोनों नेताओं को अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए. इससे दो दिन पहले अखिलेश यादव ने आदित्यनाथ को अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी.

आदित्यनाथ ने कहा, "अखिलेश जी, अयोध्या हमारी पवित्र भूमि है. वहां के विकास में कोई कमी न रहे और उत्तर प्रदेश की पहचान किसी तरह खराब न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मैं बार-बार अयोध्या जाता हूं. यह हमारी आस्था और भक्ति का केंद्र है. हम वहां चुनाव लड़ने नहीं जाते, बल्कि वहां के सर्वांगीण विकास के लिए जाते हैं."

उन्होंने कहा, "मैं आपको अयोध्या से नामांकन दाखिल करने का निमंत्रण देता हूं. मैं भी वहां से चुनाव लड़ूंगा और अपना भाग्य आजमाऊंगा. निर्णय होने दें. आप आएं और मैं भी आऊंगा. लड़ाई प्यादों से क्यों होनी चाहिए? आमने-सामने की लड़ाई होनी चाहिए."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS UP Assembly Election Elections 2027 YOGI ADITYANATH Ayodhya NEWS
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