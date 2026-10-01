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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडएशियन गेम्स में कांस्य जीतकर अमेठी लौटे सलमान खान, भव्य स्वागत

एशियन गेम्स में कांस्य जीतकर अमेठी लौटे सलमान खान, भव्य स्वागत

एशियन गेम्स में नौकायन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने के बाद अमेठी लौटे सलमान खान का उनके गांव में भव्य स्वागत हुआ. लोगों ने ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 01 Oct 2026 08:08 AM (IST)
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जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में नौकायन (Rowing) प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले अमेठी के स्टार एथलीट सलमान खान बुधवार को अपने गृह जनपद अमेठी पहुंचे. सलमान खान के अमेठी में प्रवेश करते ही क्षेत्रवासियों ने वाहनों के काफिले के साथ उनका जोरदार और ऐतिहासिक स्वागत किया. जगह-जगह लोगों ने फूल-मालाओं से स्वागत कर उन्हें पदक जीतने की बधाई दी.

सलमान खान के पहुंचने की जानकारी मिलते ही फुरसतगंज क्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्रामीण, युवा और खेल प्रेमी उनसे मिलने के लिए पहुंच गए. लोगों में अपने गांव के बेटे की उपलब्धि को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला. स्वागत के दौरान ढोल-नगाड़ों के बीच लोगों ने उनका अभिनंदन किया और भारत माता के जयकारों से माहौल गूंज उठा.

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खैरहना गांव में हुआ भव्य अभिनंदन

फुरसतगंज थाना क्षेत्र के खैरहना गांव स्थित पैतृक आवास पहुंचने पर सलमान खान का ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया. पूरे धिगईं मजरे खैरहना गांव में जगह-जगह लोगों ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया. युवाओं में सलमान खान के साथ फोटो खिंचवाने और उन्हें बधाई देने की होड़ रही.

तिरंगा फहराकर लौटे सलमान

एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक हासिल करने वाले सलमान खान अपने साथ देश की गौरवपूर्ण उपलब्धि लेकर अमेठी लौटे हैं. उनकी सफलता से खैरहना गांव ही नहीं, बल्कि पूरे अमेठी जिले में खुशी का माहौल है. ग्रामीणों ने कहा कि सलमान ने बड़े ही संघर्षों के साथ अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन के बल पर जिले को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है.

मां और कोच को दिया सफलता का श्रेय

सलमान खान ने अपने स्वागत से अभिभूत होकर सभी क्षेत्रवासियों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि उनके मां शाहिद सभी बड़ों के आशीर्वाद, कोच के मार्गदर्शन और देशवासियों के प्यार एवं समर्थन की बदौलत संभव हुई है. उन्होंने कहा कि देश के लिए पदक जीतना उनके लिए गर्व का क्षण है और आगे भी वह देश का नाम रोशन करने के लिए पूरी मेहनत करते रहेंगे.

युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का संदेश

सलमान खान ने गांव और क्षेत्र के प्रतिभावान युवाओं से खेलों में आगे आने का आह्वान किया. उन्होंने युवाओं को निरंतर मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. ग्रामीणों ने सलमान की उपलब्धि को अमेठी के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है. साथ ही उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से ''पत्रकारिता एवं जनसंचार" में परास्नातक डिग्री हासिल की है.
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Published at : 01 Oct 2026 08:08 AM (IST)
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