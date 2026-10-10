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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहराजगंज: 'DM अंकल जल भराव से बचाइए', बच्चों ने वीडियो बनाकर बयां की परेशानी

महराजगंज: 'DM अंकल जल भराव से बचाइए', बच्चों ने वीडियो बनाकर बयां की परेशानी

फरेंदा नगर पंचायत आनंदनगर के वार्ड नंबर 11 स्थित फरेंदा के बच्चों ने वीडियो जारी कर जलभराव की समस्या को उजागर किया है. बच्चों ने डीएम से जलभराव से बचाने और सड़क बनवाने की मांग की.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 10 Oct 2026 09:54 PM (IST)
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महराजगंज जिले के फरेंदा नगर पंचायत आनंदनगर के वार्ड नंबर 11 स्थित फरेंदा उत्तरी बाईपास के पास सड़क पर जलभराव से स्थानीय लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान स्थानीय बच्चों ने वीडियो बनाकर जिलाधिकारी से समस्या के समाधान की गुहार लगाई है. बच्चों की इस भावुक अपील का वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र की सड़क समस्या चर्चा में है.

वीडियो में बच्चे सड़क पर जमा पानी के बीच खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं. वे जिम्मेदार अधिकारियों से सड़क की मरम्मत कराने और समस्या का जल्द समाधान करने की अपील कर रहे हैं. बच्चों की गुहार से सड़क की बदहाली और जलभराव के कारण लोगों को हो रही परेशानी सामने आई है.

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सड़क की स्थिति सुधारने की मांग

फरेंदा नगर पंचायत आनंदनगर के वार्ड नंबर 11 स्थित फरेंदा उत्तरी बाईपास के बच्चों ने प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है. बच्चों की मांग है कि सड़क की स्थिति में सुधार कराया जाए, जिससे लोगों को रोजमर्रा के आवागमन में राहत मिल सके.

डीएम से जल्द समाधान की उम्मीद.

बच्चों की भावुक अपील ने स्थानीय स्तर पर सड़क और जलनिकासी की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं. बच्चों ने जिलाधिकारी से मामले का संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने की अपील की है. अब क्षेत्रवासियों को जिला प्रशासन की पहल का इंतजार है. देखना होगा कि इस समस्या के समाधान के लिए कब तक कदम उठाए जाते हैं और वार्ड के लोगों को जलभराव से राहत मिलती है.

फिलहाल महराजगंज से सामने आई इस वीडियो ने एक बार फिर सरकारी विकास के दावों को उजागर किया है. यहां देखने वाली बात यह होगी कि क्या बच्चों की अपील का कुछ असर होगा या नहीं, या फिर स्थित जस की तस ही रहेगी.

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Input By : अमितेश कुमार गुप्ता

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 10 Oct 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Maharajganj News
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