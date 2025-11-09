हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
उत्तराखंड स्थापना दिवस पर PM मोदी का देहरादून दौरा, 8140 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास

Dehradun News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके स्वागत में मौजूद रहेंगे.

By : दानिश खान | Updated at : 09 Nov 2025 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के दौरे पर रहेंगे. पीएम मोदी के आगमन को लेकर राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. पुलिस प्रशासन से लेकर खुफिया तंत्र तक पूरी तरह से मुस्तैद हैं. सुबह से ही शहर के मुख्य मार्गों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और रूट डायवर्जन लागू किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके स्वागत में मौजूद रहेंगे. एयरपोर्ट से वे वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) के लिए रवाना होंगे, जहां उनका भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा.

8140 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास

कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी 11:45 बजे उत्तराखंड के विकास से जुड़ी 8140 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. इन परियोजनाओं में सड़क, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं, जिनसे राज्य में बुनियादी ढांचे को नई गति मिलने की उम्मीद है.

इसके बाद प्रधानमंत्री 12:05 बजे विभिन्न हितधारकों से संवाद करेंगे और 12:30 बजे राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे. समारोह के दौरान प्रधानमंत्री स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे और जनसमूह को संबोधित करेंगे.

देहरादून में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

राजधानी देहरादून में इस अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं,जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर एफआरआई तक पूरे मार्ग को सुरक्षा घेरा बना दिया गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक होगा और इससे राज्य के विकास की दिशा में नई ऊर्जा का संचार होगा.

देहरादून में पीएम मोदी के आगमन से लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, वहीं प्रशासन पूरी तैयारी के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटा हुआ है.

Published at : 09 Nov 2025 11:26 AM (IST)
Foundation Day NARENDRA MODI UTTARAKHAND NEWS
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विश्व
क्रिकेट
बॉलीवुड
