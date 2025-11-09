यूपी में सर्दी के साथ ही बढ़ रहा प्रदूषण, मेरठ-गाजियाबाद और लखनऊ में AQI का बुरा हाल

उत्तर प्रदेश में नवम्बर के दूसरे सप्ताह में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया.पूर्वी यूपी में अभी दिन वेस्ट यूपी के मुकाबले गर्म हैं, लेकिन जल्द ही वहां में भी सर्दी का असर तेजी से दिखेगा. मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को यूपी में दिन खुला रहेगा, कोई बारिश की संभावना नहीं है. जिस कारण वायु प्रदूषण की स्थिति यूपी में भी बिगड़ी हुई है और AQI कई शहरों में अभी भी रेड जोन में है. हवा में नमी के चलते तापमान में 2-4 डिग्री गिरने का अनुमान है, जो न्यूनतम 12 से 16 के आसपास रहेगा, जबकि अधिकतम 26-28 तक जाएगा.

राजधानी लखनऊ, मेरठ समेत कई शहरों में AQI अभी भी सुधर नहीं रहा,खासकर वेस्ट यूपी में स्थिति चिंताजनक है. माना जा है हवा की गति बढ़ने या फिर बारिश के बाद वायु प्रदूषण में कमी आएगी तभी AQI भी ग्रीन जोन में आएगा. अगले दो सप्ताह तक ऐसे आसार नहीं बन रहे.

तापमान गिरना शुरू- वेस्ट यूपी में बढ़ी ठंडक

प्रदेश में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे आ रहा है,रविवार को यह 12-18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 26-28 के आसपास. ईस्ट यूपी जैसे वाराणसी में ये 30 डिग्री तक जा सकता है. हवा में नमी के चलते वेस्ट यूपी में ठंड ज्यादा महसूस होगी, पूर्व के जिले कुछ गर्म रहेंगे. रात का तापमान और नीचे जा सकता है,लिहाजा अब ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर रही है. उसकी वजह हिमालय क्षेत्रों में बर्फ़बारी है.

राजधानी लखनऊ का तापमान न्यूनतम 14-16 और अधिकतम 26-28, कानपुर में हल्की ठंड महसूस होगी, यहां न्युन्ताम तापमान 12-14 और अधिकतम 28 तक, आगरा भी 12-14 और अधिकतम 30, वाराणसी में 16-18 और अधिकतम 30, प्रयागाराज में 14-16 और अधिकतम 31 तक,वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 13-15 और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

AQI नहीं सुधर रहा, मेरठ सबसे खराब

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में ज्यादातर शहरों का AQI अभी रेड जोन में बना अहा है. इसकी बड़ी वजह PM2.5 और PM10 की बिगड़ी हुई स्थिति है. इस कारण धुंध बनी हुई है. राजधानी लखनऊ में कुछ सुधार करते हुए यहां AQI 200 से नीचे 198 पहुंचा है, जबकि पड़ोस में कानपुर 256, आगरा 128, वाराणसी 94, मेरठ 318 बेहद खराब, इसके अलावा वेस्ट यूपी में जयादातर जिलों में AQI अभी रेड जोन में या है या उसके आसपास.

बारिश की कोई सम्भावना नहीं

मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की अगले दो सप्ताह तक कोई संभावना नहीं है,जिस कारण वायु प्रदूषण और बढ़ेगा लिहाजा AQI भी नहीं सुधरने वाला.