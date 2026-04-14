देहरादून में PM मोदी का 12 किमी रोड शो, 'ऐसा दृश्य मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा इस बार ऐतिहासिक बन गया, जब उन्होंने अपने अब तक के सबसे बड़े रोड शो का जिक्र करते हुए राज्य की जनता का आभार जताया. प्रधानमंत्री देहरादून पहुंचे थे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन यह दौरा केवल एक सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जनसमर्थन के अभूतपूर्व प्रदर्शन का गवाह बन गया.

देहरादून पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया. खास बात यह रही कि लगभग 12 किलोमीटर लंबे रास्ते में लोग उनके स्वागत के लिए सड़कों के दोनों ओर खड़े रहे. जगह-जगह लोगों ने फूल बरसाए, नारे लगाए और हाथ हिलाकर अपने नेता का अभिवादन किया. प्रधानमंत्री मोदी भी इस उत्साह से अभिभूत नजर आए और पूरे रास्ते लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहे.

PM मोदी ने रोड शो बताया ऐतिहासिक

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इस रोड शो को अपने जीवन का अब तक का सबसे बड़ा रोड शो बताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने देशभर में कई रोड शो किए हैं, लेकिन देहरादून में जो जनसैलाब उमड़ा, वह अभूतपूर्व है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह कार्यक्रम स्थल पर लगभग एक घंटा देरी से पहुंचे, और इसकी वजह यही रही कि 12 किलोमीटर तक लोगों का प्यार और स्वागत स्वीकार करने में समय लग गया.

उन्होंने कहा, “मैं आज एक घंटे लेट हूं, लेकिन यह देरी मेरे लिए सौभाग्य की बात है. 12 किलोमीटर तक लोग मेरे स्वागत के लिए खड़े रहे, मैं उनका अभिवादन करते हुए यहां तक पहुंचा. ऐसा दृश्य मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा.”

डाट काली मंदिर में की पूजा

अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने डाट काली मंदिर में पूजा-अर्चना भी की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड की जनता की जमकर तारीफ की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना की.

प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लोग देशभक्ति, विकास और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रतीक हैं. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की भी सराहना की और विश्वास जताया कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है.

यह पूरा कार्यक्रम न केवल विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए महत्वपूर्ण रहा, बल्कि यह भी साबित हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का उत्साह और समर्थन लगातार बढ़ रहा है. देहरादून में हुआ यह 12 किलोमीटर लंबा रोड शो अब तक का सबसे बड़ा रोड शो बनकर सामने आया, जिसने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया और उत्तराखंड की जनता के उत्साह को देशभर में चर्चा का विषय बना दिया.