बिहार के भावी सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री योगी ने इस अंदाज में दी बधाई, जानें- क्या कहा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सम्राट चौधरी को बीजेपी बिहार विधानमंडल दल का नेता चुना गया.

सम्राट चौधरी बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक ने दी बधाई.

एनडीए गठबंधन के बाद बीजेपी पहली बार अपना सीएम बनाएगी.

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया . अब वे बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. जिसके बाद उन्हें शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई दी है. इसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया है.

मुख्यमंत्री ने लिखा कि, “ सम्राट चौधरी को बीजेपी बिहार दे विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई व शुभकमनाएं.” इसके अलावा यूपी में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक ने भी सम्राट चौधरी को बधाई दी है.

डिप्टी सीएम थे बिहार में सम्राट चौधरी

यहां बता दें कि नीतीश सरकार में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे, तमाम अटकलों में उन्हें ही मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था और उन्हीं पर मुहर भी लगी. राज्यपाल से मिलने के बाद कल सुबह पटना में वे मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं. अब उन्हें लगातार सोशल मीडिया पर बधाई सन्देश मिल रहे हैं. सीएम योगी ने भी उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी है.

केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने दी बधाई

केशव प्रसाद मौर्य ने सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए लिखा, “ सम्राट चौधरी आपको भाजपा बिहार विधानमंडल दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! मुझे पूरा भरोसा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं आपके नेतृत्व में बिहार विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा.

वहीं ब्रजेश पाठक ने भी बधाई देते हुए पोस्ट किया, “भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भाजपा, बिहार विधानमंडल दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं.”

यहां बता दें कि बीजेपी बिहार में एनडीए गठबंधन के बाद पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जोकि बीजेपी के लिए एक नया इतिहास है.