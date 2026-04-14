नोएडा में अब घर नहीं आएंगी खाना बनाने वाली दीदी! श्रमिकों के बाद मेड्स की भी हड़ताल शुरू

नोएडा में चार दिन से जारी श्रमिक आंदोलन के बीच अब हाउस हेल्प (Domestic Help) ने भी हड़ताल शुरू कर दी है. नोएडा के सेक्टर 121, क्लियो काउंटी सोसाइटी के तमाम घरों में काम करने वाली मेड्स सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं. उनका कहना है कि उनकी सैलरी कम है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए.

प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं का दावा है कि उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है. जब तक उनका वेतन नहीं बढ़ता, वह काम पर नहीं लौटेंगी. फिलहाल, नोएडा पुलिस मौके पर है और स्थिति को नियंत्रण में रखे है.