एक्सप्लोरर
नोएडा में अब घर नहीं आएंगी खाना बनाने वाली दीदी! श्रमिकों के बाद मेड्स की भी हड़ताल शुरू
नोएडा में चार दिन से जारी श्रमिक आंदोलन के बीच अब हाउस हेल्प (Domestic Help) ने भी हड़ताल शुरू कर दी है. नोएडा के सेक्टर 121, क्लियो काउंटी सोसाइटी के तमाम घरों में काम करने वाली मेड्स सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं. उनका कहना है कि उनकी सैलरी कम है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए.
प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं का दावा है कि उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है. जब तक उनका वेतन नहीं बढ़ता, वह काम पर नहीं लौटेंगी. फिलहाल, नोएडा पुलिस मौके पर है और स्थिति को नियंत्रण में रखे है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में अब घर नहीं आएंगी खाना बनाने वाली दीदी! श्रमिकों के बाद मेड्स की भी हड़ताल शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा तोड़ी गईं बाबा साहेब की प्रतिमाएं और अब...' अखिलेश का बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
LIVE: नोएडा में फिर शुरू हुआ हंगामा, सेक्टर 63, 64, 80, 121 में पत्थरबाजी, तोड़ी गाड़ियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
द्वापर युग के गवाह बनेंगे पर्यटक, योगी सरकार विश्व धरोहर दिवस पर बागपत से शुरू कर रही पहली 'हेरिटेज ट्रेल'
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
नोएडा की कंपनियों में जमकर हुई तोड़फोड़, जान बचाकर भागे कर्मचारी, तस्वीरों ने दिखाई सच्चाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
Noida में सैलरी बढ़ाने को लेकर बरपा हंगामा, आगजनी, पत्थरबाजी, इन रास्तों पर भीषण जाम की आशंका
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL