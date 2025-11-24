हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPM मोदी के अयोध्या दौरे से पहले गोंडा में हाई अलर्ट, सुरक्षा चाक-चौबंद

PM मोदी के अयोध्या दौरे से पहले गोंडा में हाई अलर्ट, सुरक्षा चाक-चौबंद

PM Modi Ayodhya Visit: प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे के मद्देनज़र गोंडा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. नवाबगंज-अयोध्या बॉर्डर पर अभूतपूर्व चौकसी बरती जा रही है. रूट डायवर्जन किया गया है.

By : कृष्ण कुमार | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 24 Nov 2025 06:21 PM (IST)
Preferred Sources

रामनगरी अयोध्या में कल, मंगलवार 25 नवंबर को, देश के प्रधानमंत्री के प्रस्तावित ध्वजारोहण कार्यक्रम के मद्देनजर अयोध्या के पड़ोसी जनपद गोंडा में सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ी कर दी गई है. जिले के नवाबगंज-अयोध्या बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व चौकसी बरती जा रही है, जिसके लिए व्यापक स्तर पर रूट डायवर्जन भी किया गया है.

कार्यक्रम की संवेदनशीलता और अपेक्षित भीड़ व्यवस्थापन को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्वयं SP विनीत जायसवाल मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने बॉर्डर पर लगाए गए बैरियर, सीसीटीवी कैमरों, यातायात मार्गों और एंट्री-एग्जिट चेकपॉइंट्स का गहन निरीक्षण किया.

अनुशासन के साथ ड्यूटी करने के दिए गए निर्देश 

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गोंडा की सीमावर्ती इलाकों में दो एडिशनल SP रैंक के अधिकारी, 25 CO रैंक के अधिकारी और दो कंपनी पीएसी तैनात की गई है. सुरक्षा बल को उच्च सतर्कता, संवेदनशीलता और अनुशासन के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं.

पहचान और जांच पर विशेष  दिया जा रहा ध्यान

सबसे महत्वपूर्ण है निगरानी का तरीका. ड्रोन कैमरे से तटीय एवं सीमावर्ती इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है. साथ ही, बॉर्डर पर आने-जाने वाले वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग अनिवार्य रूप से की जा रही है. सीमावर्ती गांवों के होटलों और ढाबों पर नए लोगों की पहचान और जांच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होगी स्वीकार्य 

SP ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सुरक्षा के सभी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन हो और कार्यक्रम की गरिमा को देखते हुए सुरक्षा में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी. मोबाइल गश्त, इंटरसेप्शन टीम, चेकिंग पिकेट और त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रधानमंत्री के आगमन और कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत बनी रहे.

और पढ़ें

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Read
Published at : 24 Nov 2025 06:20 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News Gonda Police UP NEWS PM Modi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
क्रिकेट
IND vs SA: क्या गुवाहाटी टेस्ट जीत पाएगी टीम इंडिया? टेस्ट क्रिकेट में कितने रनों का है सबसे बड़ा सफल रन चेज
क्या गुवाहाटी टेस्ट जीत पाएगी टीम इंडिया? टेस्ट क्रिकेट में कितने रनों का है सबसे बड़ा सफल रन चेज
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के निधन से सदमें में अमिताभ बच्चन, रोती दिखीं हेमा मालिनी, अंतिम संस्कार की तस्वीरों ने किया इमोशनल
धर्मेंद्र के निधन से सदमें में अमिताभ बच्चन, रोती दिखीं हेमा मालिनी, तस्वीरों ने किया इमोशनल
Advertisement

वीडियोज

धर्मेंद्र के जाने से शोक की लहर में डूबा पूरा बॉलीवुड
Actor Dharmendra Passes Away:'सबकी मदद करने वाले चले गए ',धमेंद्र को याद कर भावुक हुए Nitin Gadkari
Actor Dharmendra Passes Away: हिंदी सिनेमा के एक और युग का अंत | Bollywood Legend
Pollution Breaking: नक्सली हिडमा जिंदाबाद के नारे से भड़का विवाद, 22 प्रदर्शनकारी हिरासत में
Ayodhya Conclave: राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले Brajesh Pathak ने क्या कहा? | Ayodhaya Ram Mandir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
क्रिकेट
IND vs SA: क्या गुवाहाटी टेस्ट जीत पाएगी टीम इंडिया? टेस्ट क्रिकेट में कितने रनों का है सबसे बड़ा सफल रन चेज
क्या गुवाहाटी टेस्ट जीत पाएगी टीम इंडिया? टेस्ट क्रिकेट में कितने रनों का है सबसे बड़ा सफल रन चेज
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के निधन से सदमें में अमिताभ बच्चन, रोती दिखीं हेमा मालिनी, अंतिम संस्कार की तस्वीरों ने किया इमोशनल
धर्मेंद्र के निधन से सदमें में अमिताभ बच्चन, रोती दिखीं हेमा मालिनी, तस्वीरों ने किया इमोशनल
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
बादलों से भी ऊपर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सफाई कर्मचारी, वीडियो देख बाहर आ जाएंगी आंखें
बादलों से भी ऊपर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सफाई कर्मचारी, वीडियो देख बाहर आ जाएंगी आंखें
लाइफस्टाइल
Thanksgiving Day 2025: ये है परिवार को Thank You बोलने का दिन, जानें अमेरिका में क्यों और कब से मनाया जा रहा 'थैंक्सगिविंग डे'
ये है परिवार को Thank You बोलने का दिन, जानें अमेरिका में क्यों और कब से मनाया जा रहा 'थैंक्सगिविंग डे'
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget