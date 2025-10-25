उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के माधोटांडा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के गांव महाराजपुर निवासी मोहन की उसके ही तीन दोस्तों ने बेरहमी से पीटपीटकर हत्या कर दी. मोहन उत्तराखंड में प्राइवेट जॉब करता था, दिवाली की छुट्टियों में गांव आया हुआ था. यहां के जन्मदिन पार्टी में उसका अपने दस्तों से विवाद हो गया था, जिसके बाद तीनों उसे घुमाने के बहाने ले गए हो बेरहमी से हत्या कर दी. हत्यारोपियों ने पहचान न हो सके इसके लिए उसका सिर भी भारी पत्थर से कुचल दिया था.

पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां तीनों ने अपना जुर्म भी क़ुबूल कर लिया है. उधर मोहन की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबी माधोटांडा थाना क्षेत्र के गांव महाराजपुर निवासी मोहन उत्तराखंड में जॉब करता था. दीवाली के त्योहार पर अपने गांव आया हुआ था. पास के रहने वाले अंचित गाईन के बेटे के बर्थ डे पार्टी में अपने साथी दोस्त संजय, बासु और रंजीत के साथ गया हुआ था. वहां डीजे पर डांस हो रहा था, इतने में मोहन से तीनो दोस्तो की आपसी कहासुनी हो गई. जिसके बाद रंजिशन उसको घूमने के बहाने से शारदा सागर डैम पर ले गए. और तीनों ने मोहन की पिटाई कर दी और उसके बाद में उसके चेहरे पर पत्थर से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार कर नहर में फेंक दिया.

नाले में मिला शव

जब मोहन सुबह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. पुलिस में शिकायत दर्ज की गयी. सिंचाई विभाग के नाले में मोहन का शव उतराता मिला है. जिसकी सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. जिसमें तीनों की भूमिका सामने आई.पुलिस गिरफ्त में तीनों ने अपना जुर्म भी क़ुबूल कर लिया है.

डीजे पर डांस को लेकर विवाद

एसपी पीलीभीत अभिषेक यादव ने बताया कि जन्मदिन की पार्टी के दौरान मामूली विवाद हुआ था. जिसके बाद आरोपी दावत के बहाने मोहन को लेकर गए थे. वहां गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. जिसका शव अगले दिन नाले में मिला था. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.